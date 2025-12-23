Обновленная классика: салат «Оливье» с креветками и авокадо

Без оливье невозможно представить новогодний стол. Для тех, кому уже наскучил классический рецепт шеф-повар Сергей Клюшников предлагает изысканную версию салата, куда добавил авокадо и креветки. Майонез он советует заменить соусом айоли. Подобная заправка придает привычному блюду современный и пикантный вкус.

Предварительно отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Затем полностью остудите и очистите. Овощи и белки яиц нарежьте аккуратным кубиком, отмечает портал «Рамблер/Еда».

Креветки очистите, удалите кишечную жилку и обсушите. Быстро обжарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Авокадо очистите от кожуры и косточки, затем также нарежьте небольшими кубиками.

Для заправки смешайте айоли с устричным соусом по вкусу. В миске аккуратно соедините все ингредиенты и заправьте подготовленным соусом. Для подачи украсьте салат половинками отварного яйца, выложив на них немного красной икры. Подавайте сразу после приготовления.

Чтобы оливье не превратился в кашу, не нарезайте ингредиенты крошечными кусочками. Они должны быть размером с зеленый горошек или даже чуть больше. Тогда они не растворятся в салате, а вы почувствуете их.

