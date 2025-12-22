Почему не стоит покупать селедку в банке

Она уступает разделанной вручную рыбе по весу и вкусу.

В случае нежелания самостоятельно заниматься очисткой, рекомендуется приобрести готовое филе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор и основатель рыбной лавки «Капитан Селёдкин» Олег Гугунава.

«Покупать селёдку в банках не нужно. В 99% случаев селёдочное филе получают не механической разделкой рыбы, когда вручную каждая косточка достаётся пинцетом, а при помощи специальных растворителей. Они считаются безвредными и разрешены. Но если сложить два филе в разделанной селедке вручную и два филе, купленные в магазине в стеклянной банке или в пластиковой упаковке, и посмотреть на эту толщину спины двух половинок, то разница будет в два-три раза меньше у той селедки, которая разделана при помощи растворителя костей. Вы сильно проигрываете во вкусе, а для ленивых есть филе в магазине».

Ранее аналитики заявили о росте стоимости приготовления селедки под шубой. За год ценник вырос на 9%.