Нутрициолог поделился рецептами «безвредных» сладостей для новогоднего стола

В любом десерте есть калории и сахар, поэтому абсолютно «безвредных» сладостей не существует. Николай Миллер, нутрициолог и специалист по коррекции пищевого поведения с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рецептами для новогоднего стола, которые не перегрузят организм сразу после застолья.

Какие десерты лучше выбрать для новогоднего стола? Главные ориентиры — это умеренная калорийность, наличие белка или клетчатки и минимум насыщенных жиров. Так сладкое будет медленнее повышать уровень глюкозы и дольше сохранять чувство сытости.

Запечённые яблоки с корицей. Это один из лучших вариантов. Натуральные сахара из фруктов сочетаются с пектином, который замедляет всасывание глюкозы. На порцию всего 120–150 ккал. Подавайте с ложкой греческого йогурта — получите бонус в виде белка и пробиотиков.

Панна-котта на агар-агаре. Попробуйте выбрать этот десерт вместо классического торта. Агар — это растительный загуститель, который на 80% состоит из клетчатки. Десерт получается нежным, сладость можно регулировать, а калорийность у него почти вдвое ниже, чем у кремовых тортов.

Шоколадный мусс из авокадо. Этот десерт — отличный вариант для тех, кто любит насыщенный вкус, но хочет снизить количество сливок и сахара.

Чизкейк на твороге без выпечки. Это хороший вариант с высоким содержанием белка. Творог и греческий йогурт насыщают лучше, чем маскарпоне, а сладость легко корректируется мёдом или сахарозаменителем.

Фруктовый салат с йогуртом и орехами. Это универсальный праздничный десерт. В нём много витаминов, клетчатки и немного полезных жиров. А калорийность всего около 150-180 ккал.

Николай Миллер также рассказал, как есть сладкое в новогодние праздники без вреда для здоровья и фигуры.

  1. Приступайте к десерту только через 30-60 минут после основных блюд: так сахар усваивается медленнее за счёт съеденной ранее пищи.
  2. Пользуйтесь маленькими тарелками: это автоматически уменьшает количество съеденного на 20-30%.
  3. Старайтесь есть медленно: осознанность реально уменьшает потребление.
  4. Выберите один любимый десерт, не стоит пробовать все 10 на новогоднем столе.

«Полностью «здоровых» сладостей не существует, но есть более разумные решения. Натуральные ингредиенты, умеренные порции и добавленная польза в виде белка, клетчатки и антиоксидантов — всё это сделает новогодний десерт по-настоящему удачным. И помните: лучше съесть 100 граммов любимого торта с удовольствием, чем 300 граммов «полезного» десерта через силу», — заключает нутрициолог.