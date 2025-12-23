Нутрициолог поделился рецептами «безвредных» сладостей для новогоднего стола

В любом десерте есть калории и сахар, поэтому абсолютно «безвредных» сладостей не существует. Николай Миллер, нутрициолог и специалист по коррекции пищевого поведения с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рецептами для новогоднего стола, которые не перегрузят организм сразу после застолья.

Какие десерты лучше выбрать для новогоднего стола? Главные ориентиры — это умеренная калорийность, наличие белка или клетчатки и минимум насыщенных жиров. Так сладкое будет медленнее повышать уровень глюкозы и дольше сохранять чувство сытости.

Запечённые яблоки с корицей. Это один из лучших вариантов. Натуральные сахара из фруктов сочетаются с пектином, который замедляет всасывание глюкозы. На порцию всего 120–150 ккал. Подавайте с ложкой греческого йогурта — получите бонус в виде белка и пробиотиков.

Панна-котта на агар-агаре. Попробуйте выбрать этот десерт вместо классического торта. Агар — это растительный загуститель, который на 80% состоит из клетчатки. Десерт получается нежным, сладость можно регулировать, а калорийность у него почти вдвое ниже, чем у кремовых тортов.

Шоколадный мусс из авокадо. Этот десерт — отличный вариант для тех, кто любит насыщенный вкус, но хочет снизить количество сливок и сахара.

Чизкейк на твороге без выпечки. Это хороший вариант с высоким содержанием белка. Творог и греческий йогурт насыщают лучше, чем маскарпоне, а сладость легко корректируется мёдом или сахарозаменителем.

Фруктовый салат с йогуртом и орехами. Это универсальный праздничный десерт. В нём много витаминов, клетчатки и немного полезных жиров. А калорийность всего около 150-180 ккал.

Николай Миллер также рассказал, как есть сладкое в новогодние праздники без вреда для здоровья и фигуры.

Приступайте к десерту только через 30-60 минут после основных блюд: так сахар усваивается медленнее за счёт съеденной ранее пищи. Пользуйтесь маленькими тарелками: это автоматически уменьшает количество съеденного на 20-30%. Старайтесь есть медленно: осознанность реально уменьшает потребление. Выберите один любимый десерт, не стоит пробовать все 10 на новогоднем столе.