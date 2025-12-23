Эксперт рассказала, как отличить шампанское от газировки со спиртом

Шампанское является неотъемлемой частью новогодних праздников, а потому уже давно привлекает недобросовестных производителей. О том, как отличить оригинальный продукт от контрафакта, руководитель направления "Продукты питания" Фонда "Закон и здоровье" Ольга Анищенкова рассказала в беседе с Life.ru.

"Были года, когда около трети продаваемого шампанского в России было фальсификатом. Сейчас ситуация улучшилась, однако риск вместо шампанского купить, например, газировку со спиртом, все еще остается", - отметила собеседница издания.

По ее словам, чтобы проверить качество напитка, не обязательно пробовать его на вкус. Во-первых, нужно тщательно осмотреть бутылку перед покупкой на предмет трещин и сколов. Во-вторых, учесть, что пластиковая пробка в основном используется в дешевых игристых винах. Понять, какая в бутылке пробка, можно потрогав ее (древесина на ощупь будет мягче пластика).

Эксперт также добавила, что классическое шампанское разливается в бутылки из темного стекла (исключениями являются красное и розовое шампанское). Светлая тара должна насторожить, поскольку в ней продукт быстрее теряет свои свойства.

Кроме того, на дне бутылки иногда может быть осадок. Если он имеет вид мутных хлопьев, это может означать бактериальную порчу. Кристаллические же образования являются естественным компонентом и подтверждают натуральность шампанского.

Другой значимый элемент проверки - этикетка. Она должна быть ровной, без повреждений и следов клея. На ней должны быть указаны название и реквизиты производителя, сорт винограда, место его происхождения, крепость напитка, год урожая и дата розлива. Также на бутылке должна быть акцизная марка (если шампанское импортное) или федеральная специальная (если российское).

"Мошенники пытаются копировать подобные марки, однако их слабые места - отсутствие голографических элементов, низкое качество печати (часто печатают на обычных цветных принтерах), несовпадение данных на марке и бутылке. Перед покупкой не поленитесь просканировать код на марке. Если он не считывается, то лучше не рисковать и взять другую бутылку", - порекомендовала Анищенкова.

При этом низкая цена не всегда сигнализирует о подделке, подчеркнула эксперт. Например, в случае с отечественными напитками доступная стоимость, как правило, объясняется сокращением логистических издержек и использованием местного сырья. Если же на импортный бренд, который отличается своей дороговизной, цена подозрительно низкая, то это, вероятнее всего, контрафакт.

Еще важно, чтобы магазин, в котором вы решите купить шампанское, был подключен к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), заключила специалист.