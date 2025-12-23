Как выбрать вкусный кофе, не будучи экспертом

Оказавшись перед полкой с десятками сортов кофе, легко растеряться. Надписи "спешелти", "фермерский" или "100% арабика" могут сбить с толку. На самом деле, чтобы купить хороший кофе, не обязательно быть знатоком – достаточно знать несколько ключевых критериев.

© Vse42.ru

1. Дата обжарки – главный показатель

Кофе – продукт свежести. Пик его вкуса наступает через 2–4 недели после обжарки, затем аромат начинает угасать. Поэтому ищите на упаковке именно дату обжарки, а не срок годности. Оптимально, если с этого момента прошло не более 2–3 месяцев.

2. Происхождение: чем конкретнее, тем лучше

Надпись "кофе из Латинской Америки" – слишком расплывчата. Гораздо информативнее указание страны и региона: например, Йиргачефф (Эфиопия) или Минас-Жерайс (Бразилия). Это говорит о прозрачности происхождения зерна.

3. Предназначение: под какой способ заваривания

Многие производители указывают рекомендуемый метод приготовления:

Для фильтра – часто более кислый и фруктовый. Для эспрессо – обычно плотнее и сбалансированнее. Универсальный – подходит для разных способов.

4. Состав: что внутри упаковки

Избегайте слишком общих формулировок вроде "кофе жареный в зёрнах". Лучше, если на пачке указаны:

Сорт: арабика, робуста или их смесь. Страна и регион происхождения. Метод обработки (например, мытый или натуральный).

5. Степень обжарки – определяет вкусовой профиль

Светлая обжарка: подчеркивает кислотность и фруктовые ноты. Средняя: сбалансированный, универсальный вариант. Тёмная: даёт горьковатые, дымные оттенки, меньше нюансов.

6. Вкусовые описания – это не ароматизаторы

Фразы "вкус шоколада" или "ноты черники" описывают естественные оттенки во вкусе, а не добавки. Не стоит беспокоиться, если вы их не улавливаете – восприятие развивается со временем.

Главный принцип выбора прост: кофе должен нравиться именно вам. Начните с базовых критериев – свежести и понятного происхождения – и постепенно находите свои любимые, сообщается в дзен-канале "Russian Barista".