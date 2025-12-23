Диетолог Русакова объяснила, как отличить натуральную икру от подделки

Красная икра различных видов лососёвых рыб — горбуши, кеты и форели — обладает сходными биохимическими характеристиками и в равной степени полезна для здоровья. Об этом заявила диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова, подчеркнув, что при выборе продукта главным критерием должны быть личные вкусовые предпочтения.

Как отличить натуральную икру от подделки
В беседе с изданием «Вечерняя Москва» диетолог предупредила, что в последнее время на рынке всё чаще встречается продукт, выдаваемый за натуральную красную икру, но на самом деле являющийся её дешёвым аналогом или смесью настоящих и искусственных икринок.

По её словам, главный сигнал тревоги — подозрительно низкая цена: натуральная икра лососёвых рыб не может стоить дёшево из-за сложности добычи и высокой себестоимости. Также насторожить должна некачественная упаковка: настоящий деликатес чаще всего разливают в стеклянную или металлическую тару с чёткой маркировкой, включающей вид рыбы, дату производства и срок годности.

Опасения должен вызывать и неестественный цвет: икра может быть красной, оранжевой или даже розоватой в зависимости от вида рыбы, но если оттенок слишком яркий, «химический» или неестественно насыщенный, то велика вероятность добавления красителей.