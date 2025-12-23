Как отличить натуральную икру от подделки

Красная икра различных видов лососёвых рыб — горбуши, кеты и форели — обладает сходными биохимическими характеристиками и в равной степени полезна для здоровья. Об этом заявила диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова, подчеркнув, что при выборе продукта главным критерием должны быть личные вкусовые предпочтения.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» диетолог предупредила, что в последнее время на рынке всё чаще встречается продукт, выдаваемый за натуральную красную икру, но на самом деле являющийся её дешёвым аналогом или смесью настоящих и искусственных икринок.

По её словам, главный сигнал тревоги — подозрительно низкая цена: натуральная икра лососёвых рыб не может стоить дёшево из-за сложности добычи и высокой себестоимости. Также насторожить должна некачественная упаковка: настоящий деликатес чаще всего разливают в стеклянную или металлическую тару с чёткой маркировкой, включающей вид рыбы, дату производства и срок годности.

Опасения должен вызывать и неестественный цвет: икра может быть красной, оранжевой или даже розоватой в зависимости от вида рыбы, но если оттенок слишком яркий, «химический» или неестественно насыщенный, то велика вероятность добавления красителей.