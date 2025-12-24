Как сделать идеальным салат «Сельдь под шубой»

Королева новогоднего стола: салат «Сельдь под шубой»
Без «Сельди под шубой» невозможно представить новогодний стол. Его обожают миллионы, без него не проходит ни одно застолье. Расскажем, как приготовить идеальный салат, чтобы он получился вкусным, красивым и не водянистым.
Картошку, морковь и свеклу тщательно вымойте и отварите прямо в мундире до мягкости. Но не переваривайте овощи, иначе они станут водянистыми. Сразу после варки слейте горячую воду и полностью остудите их, рекомендует канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».
Яйца отварите вкрутую. Слабосоленую селедку аккуратно разделайте на филе, удалив все кости, и нарежьте небольшим кубиком.
Начинаем формировать салат именно в таком порядке, снизу вверх:
- Картофель, натертый на крупной терке. Он впитывает лишнюю влагу и служит плотной основой.
- Сельдь.
- Мелко нарезанный лук.
- Тертые яйца.
- Тертая морковь.
- Тертая свекла — завершающий слой, который дает салату характерный цвет и сладковатый привкус.
Каждый слой, кроме сельди и лука, нужно промажьте тонким слоем майонеза. После сборки плотно накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на пару часов. За это время все слои «подружатся», и вкус станет насыщенным.
Кстати, есть альтернативный вариант приготовления «шубы». Он более легкий за счет того, что майонез заменили греческим йогуртом. Он немного пресноватый, поэтому можно немного посолить, а при желании добавить горчицу. Это придаст салату пикантную горчинку и остроту.
«ГлагоL» ранее рекомендовал варить свеклу на среднем огне, по чуть-чуть доливая холодную воду в кипящую. Эта хитрость позволит не переварить ее.