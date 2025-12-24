Какие гастрономические подарки стоит подготовить на Новый год

Вы уже купили подарки на Новый год? Ну, надеемся, что если не купили, то хотя бы придумали, что и кому вы подарите. Если и тут ответ отрицательный, тогда присмотритесь к нашим рекомендациям по гастрономическим презентам.

© Freepik

Это точно лучше очередного ненужного сувенира или кружки «Самой лучшей подруге, маме, сестре» (далее по списку). Только при выборе учитывайте вкусовые предпочтения того, кому предназначается вкусный подарок. Итак, начнем!

Мясные деликатесы

Для настоящих гурманов и ценителей изысканного вкуса идеальным подарком станет коробочка (или корзинка) с редкими мясными деликатесами. Презент выглядит дорого и стоит тоже не дешево, имейте ввиду, зато точно порадует любителей мяса. Вы можете собрать мясной набор самостоятельно, добавив любимые деликатесы: бастурма, пастрома, вяленая говядина, хамон из говядины или свинины, копченые колбасы, рулеты из мяса, бекон, ветчина, салями, чоризо, ферментированные колбасы, фермерская колбаса, патшеты. Можно положить мясные снеки: джерки, мясные чипсы, карпаччо из говядины или свинины. Ну или еще больше скреативничать и подобрать дикое мясо. И на новогодний стол будет что положить, и с чем коньячок выпить.

Набор сыров

Просто шикарный новогодний подарок для любителей сыров. Да и вообще для всех! Если человек не любит сыр есть просто так, его всегда можно использовать для приготовления пиццы, пасты, сырного фондю или других блюд. В общем, сыр лучше класть не «Российский» или «Голландский», а что-то поинтереснее. Например, бри, камамбер, маасдам, рокфор, горгонзола, пармезан, мюнстер, манчего. Количество сыров подбирайте из своих финансовых возможностей. К сыру можно положить небольшую баночку меда или конфитюра, бутылочку вина и виноград.

Шоколадные конфеты

Шоколад в подарок — это классика, которая всегда актуальна. Можете собрать самостоятельно сладкий новогодний подарок в интересной коробочке. Конфеты могут быть абсолютно любые, хоть «Мишки в лесу» и «Ласточка», главное, как вы это все преподнесете. Также можно заказать элитный шоколад или фигурку из шоколада (например, Дед Мороз или елочный шар). Последний вариант кажется очень банальным, но тут все будет зависеть от качества используемого шоколада.

Набор чая

Морозное зимнее утро невозможно представить без кружки ароматного чая. Даже если человек больше предпочитает кофе, то чай есть всегда и у всех — даже просто для гостей. Поэтому чайный набор никогда и никому лишним не будет. Можно купить готовые наборы или же собрать самостоятельно. Обязательно положите к набору сухофрукты, орешки или фрукты в шоколаде.

Домашнее варенье

Домашнее варенье — вкусный и полезный подарок, полный витаминов. Можно выбрать необычные ягоды, например, калину (только осторожнее, она все-таки имеет специфический аромат и вкус), чернику или облепиху, цитрусовые, бруснику или клюкву с добавлением специй. Не обязательно готовить много — достаточно нескольких небольших баночек с красивым оформлением и пожеланиями. Любители вина и сырной тарелки оценят более необычные варианты, например, конфитюр из лука или варенье из красного перца, которые вместе с хорошим сыром, хлебными палочками и бутылкой вина создадут уютный зимний вечер.

Набор для глинтвейна

Зимние вечера многие представляют себе с кружкой горячего глинтвейна — ароматного и пряного напитка, который согревает и создает особую атмосферу праздника. Для его приготовления понадобятся свежие фрукты, душистые специи и немного меда. Продаются специальные наборы для приготовления глинтвейна, которые станут отличным подарком на Новый 2026 год. Только предварительно почитайте отзывы, чтобы не пришли заплесневелые фрукты.

Подарочный набор специй

Хорошие специи — всегда на вес золота. Особенно, если человек любит готовить. Сейчас можно найти наборы с красивым оформлением и дополненные полкой для этих же специй. Обычно в наборы добавляют самые популярные специи, но можно поискать что-нибудь эдакое. Также вы можете собрать набор самостоятельно: купить симпатичные баночки и готовые наклейки, затариться в магазине специями и все оформить дома.

Расписное печенье

Самостоятельно испечь праздничное печенье совсем несложно: достаточно запастись красивыми формами. Это могут быть классические елочки, пряничный человечек, звездочки, снежинки и т. д. Для теста можно выбрать простой рецепт, добавив новогодние специи (имбирь, корицу, лимон и мед). Готовое печенье обязательно украсьте разноцветной глазурью. Особенно эффектно смотрятся пряничные домики с новогодним декором. Правда, делать их гораздо сложнее, чем обычное печение. Так что, если не уверены в своих силах, лучше купить готовое.