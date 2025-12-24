Новый год на ПП: четыре рецепта для тех, кто следит за фигурой

Что приготовить на Новый год Лошади: 4 ПП рецепта с фото пошагово
Делимся рецептами полезных закусок, салата, горячего и десерта.
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:
«Правильное питание и новогодний стол вполне совместимы. В нашей подборке рецептов — самые полезные основные блюда и закуски для праздничного ужина. Они прекрасно дополняют друг друга, обладают невысокой калорийностью, хорошо сбалансированы, а главное — насыщают без чувства тяжести».
Рецепты новогодних блюд
Закуска: лосось гравлакс на свекольной подложке
Гравлакс — традиционная холодная закуска родом из Скандинавии. Готовится просто, а выглядит ярко и торжественно.
КБЖУ на 100 г
Калории: 189,75 ккал
Белки: 8,63 г
Жиры: 13,68 г
Углеводы: 7,32 г
Ингредиенты (на четыре порции):
- филе лосося (без кожи) — 300 г;
- соль морская — 50 г;
- сахар тростниковый — 40 г;
- свёкла — 1 шт. (крупная);
- укроп — 10 г;
- апельсиновая цедра — 1 ч. л.;
- греческий йогурт — 120 г;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- чеснок — 1/2 маленького зубчика;
- каперсы — 2 ст. л.;
- растительное масло — 80 мл.
Способ приготовления
- Обсушите филе бумажным полотенцем. При необходимости снимите с кожи и аккуратно уберите мелкие кости.
- Натрите сырую свёклу на крупной тёрке, укроп мелко нарежьте.
- Сделайте смесь для засолки: смешайте соль, сахар, укроп и цедру.
- Выложите на плоскую форму половину тёртой свёклы, на неё — половину смеси для засолки.
- Положите сверху филе лосося. Покройте рыбу оставшейся смесью и свёклой.
- Плотно заверните в пищевую плёнку, поставьте сверху небольшой груз (например, тарелку). Уберите в холодильник на 18-24 часа.
- Очистите чеснок, натрите на тёрке и смешайте с йогуртом, лимонным соком и оливковым маслом. Хорошо перемешайте.
- Накройте йогуртовый крем крышкой или затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник.
- Промокните каперсы бумажным полотенцем.
- Разогрейте масло в маленькой сковороде. Обжарьте каперсы 10-15 секунд до хруста. Переложите на бумагу, дайте полностью обсохнуть.
- Снимите с лосося свекольную смесь, промокните филе бумажными салфетками.
- Нарежьте рыбу тонкими слайсами.
- На тарелку нанесите йогуртовый крем. Выложите слайсы гравлакса. Добавьте свекольную смесь, хрустящие каперсы и укроп.
Салат: тёплый салат из брюссельской капусты, груши и грецкого ореха с лимонной заправкой
Миниатюрные кочаны брюссельской капусты не только полезны и помогают поддерживать здоровый вес, но и эффектно смотрятся на праздничном столе. Груша добавит сладости, орехи — хрусткости, а ароматная заправка — свежих цитрусовых нот.
КБЖУ на 100 г
Калории: 140,74 ккал
Белки: 3,59 г
Жиры: 10,7 г
Углеводы: 9,89 г
Ингредиенты (на четыре порции):
- брюссельская капуста — 400 г;
- груша (твёрдая) — 1 шт.;
- грецкие орехи — 40 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- горчица дижонская — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Разрежьте каждый кочан брюссельской капусты пополам. Опустите её в кипящую воду на три минуты.
- Слейте воду и дайте капусте полностью обсохнуть.
- Нарежьте грушу тонкими дольками. Грецкие орехи крупно порубите ножом.
- Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла. Уложите капусту срезом вниз и обжаривайте три-четыре минуты на среднем огне до золотистого цвета.
- Подсушите орехи на сухой сковороде одну-две минуты. Переложите их в миску.
- Добавьте масло в ту же сковороду и обжаривайте груши по 30 секунд с каждой стороны.
- Для заправки смешайте лимонный сок, мёд, горчицу и оливковое масло. Пробейте блендером до однородности.
- Соедините тёплую капусту, груши и орехи. Влейте заправку. Перемешайте и подавайте сразу.
Горячее: запечённое филе трески с пастернаком, пореем и апельсиновой цедрой
Нежное филе трески богато легкоусвояемым белком. Вместе со сладковатыми пастернаком и пореем получается лёгкое и питательное основное блюдо. Цедра апельсина придаст новогоднего настроения.
КБЖУ на 100 г
Калории: 89,3 ккал
Белки: 11,09 г
Жиры: 3,54 г
Углеводы: 3,23 г
Ингредиенты (на четыре порции):
- филе трески — 600 г;
- пастернак — 300 г;
- лук-порей — 1 шт.;
- оливковое масло — 2-3 ст. л.;
- апельсиновая цедра — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистите пастернак, нарежьте брусками одинакового размера. Лук-порей нашинкуйте кольцами шириной с палец.
- Переложите овощи в миску, добавьте 1 ст. л. масла и щепотку соли и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200°C. Отправьте пастернак и лук-порей на противень. Запекайте 15 минут до лёгкого золотистого цвета.
- Обсушите треску бумажным полотенцем, посолите, смажьте лимонным соком и 1 ст. л. оливкового масла.
- Достаньте противень с овощами из духовки. Отодвиньте овощи к краям противня, а в центре разместите филе. Посыпьте треску апельсиновой цедрой. Запекайте 12-15 минут до мягкости.
- Разложите овощи по тарелкам. Сверху выложите рыбу. Полейте соком, образовавшимся при запекании.
Десерт: печёные яблоки с муссом из кокосового йогурта и гранолой
Богатые пектином, витаминами и микроэлементами печёные яблоки станут лёгким и приятным завершением ужина. Кокосовый мусс и гранола обеспечат эффектную подачу, приятную текстуру и оригинальный вкус.
КБЖУ на 100 г
Калории: 130,39 ккал
Белки: 2,73 г
Жиры: 6,96 г
Углеводы: 13,92 г
Ингредиенты (на четыре порции):
- яблоки — 4 шт.;
- корица — по вкусу;
- мёд — 2-3 ч. л.;
- кокосовый йогурт — 250 г;
- ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
- кленовый сироп — 1 ч. л.;
- семечки подсолнечника — 30 г;
- тыквенные семечки — 30 г;
- овсяные хлопья — 40 г;
- масло растительное — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Разрежьте яблоки пополам. Вырежьте сердцевину. Слегка смажьте мёдом. Посыпьте корицей.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выложите половинки фруктов на смазанный маслом противень. Запекайте 20-25 минут до мягкости.
- Приготовьте мусс: смешайте кокосовый йогурт, ванильный экстракт и кленовый сироп. Перемешайте до однородности. Уберите в холодильник до застывания на два-шесть часов.
- Для приготовления гранолы смешайте семечки, хлопья, мёд и растительное масло.
- Распределите смесь на противне, застеленном силиконовым ковриком для выпекания или пергаментной бумагой. Запекайте 8-10 минут при 170°C.
- Достаньте гранолу из духовки. По мере остывания она станет хрустящей.
- Выложите запечённые яблоки в тарелки. Добавьте немного мусса и посыпьте гранолой.
Новогодние угощения — это не обязательно высококалорийная пища, а понятие правильного питания куда шире, чем гречка с куриной грудкой. С этими ПП-рецептами праздничный стол станет одновременно лёгким и изобильным. Наслаждайтесь изысканными блюдами с пользой для здоровья и без ущерба для фигуры!