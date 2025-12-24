Что приготовить на Новый год Лошади: 4 ПП рецепта с фото пошагово

Делимся рецептами полезных закусок, салата, горячего и десерта.

Новый год на ПП: четыре рецепта для тех, кто следит за фигурой
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Правильное питание и новогодний стол вполне совместимы. В нашей подборке рецептов — самые полезные основные блюда и закуски для праздничного ужина. Они прекрасно дополняют друг друга, обладают невысокой калорийностью, хорошо сбалансированы, а главное — насыщают без чувства тяжести».

Рецепты новогодних блюд

Закуска: лосось гравлакс на свекольной подложке

Гравлакс — традиционная холодная закуска родом из Скандинавии. Готовится просто, а выглядит ярко и торжественно.

КБЖУ на 100 г

Калории: 189,75 ккал

Белки: 8,63 г

Жиры: 13,68 г

Углеводы: 7,32 г

Ингредиенты (на четыре порции):

  • филе лосося (без кожи) — 300 г;
  • соль морская — 50 г;
  • сахар тростниковый — 40 г;
  • свёкла — 1 шт. (крупная);
  • укроп — 10 г;
  • апельсиновая цедра — 1 ч. л.;
  • греческий йогурт — 120 г;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1/2 маленького зубчика;
  • каперсы — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 80 мл.

Способ приготовления

  1. Обсушите филе бумажным полотенцем. При необходимости снимите с кожи и аккуратно уберите мелкие кости.
  2. Натрите сырую свёклу на крупной тёрке, укроп мелко нарежьте.
  3. Сделайте смесь для засолки: смешайте соль, сахар, укроп и цедру.
  4. Выложите на плоскую форму половину тёртой свёклы, на неё — половину смеси для засолки.
  5. Положите сверху филе лосося. Покройте рыбу оставшейся смесью и свёклой.
  6. Плотно заверните в пищевую плёнку, поставьте сверху небольшой груз (например, тарелку). Уберите в холодильник на 18-24 часа.
  7. Очистите чеснок, натрите на тёрке и смешайте с йогуртом, лимонным соком и оливковым маслом. Хорошо перемешайте.
  8. Накройте йогуртовый крем крышкой или затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник.
  9. Промокните каперсы бумажным полотенцем.
  10. Разогрейте масло в маленькой сковороде. Обжарьте каперсы 10-15 секунд до хруста. Переложите на бумагу, дайте полностью обсохнуть.
  11. Снимите с лосося свекольную смесь, промокните филе бумажными салфетками.
  12. Нарежьте рыбу тонкими слайсами.
  13. На тарелку нанесите йогуртовый крем. Выложите слайсы гравлакса. Добавьте свекольную смесь, хрустящие каперсы и укроп.

Салат: тёплый салат из брюссельской капусты, груши и грецкого ореха с лимонной заправкой

Миниатюрные кочаны брюссельской капусты не только полезны и помогают поддерживать здоровый вес, но и эффектно смотрятся на праздничном столе. Груша добавит сладости, орехи — хрусткости, а ароматная заправка — свежих цитрусовых нот.

КБЖУ на 100 г

Калории: 140,74 ккал

Белки: 3,59 г

Жиры: 10,7 г

Углеводы: 9,89 г

Ингредиенты (на четыре порции):

  • брюссельская капуста — 400 г;
  • груша (твёрдая) — 1 шт.;
  • грецкие орехи — 40 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • горчица дижонская — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

  1. Разрежьте каждый кочан брюссельской капусты пополам. Опустите её в кипящую воду на три минуты.
  2. Слейте воду и дайте капусте полностью обсохнуть.
  3. Нарежьте грушу тонкими дольками. Грецкие орехи крупно порубите ножом.
  4. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла. Уложите капусту срезом вниз и обжаривайте три-четыре минуты на среднем огне до золотистого цвета.
  5. Подсушите орехи на сухой сковороде одну-две минуты. Переложите их в миску.
  6. Добавьте масло в ту же сковороду и обжаривайте груши по 30 секунд с каждой стороны.
  7. Для заправки смешайте лимонный сок, мёд, горчицу и оливковое масло. Пробейте блендером до однородности.
  8. Соедините тёплую капусту, груши и орехи. Влейте заправку. Перемешайте и подавайте сразу.

Горячее: запечённое филе трески с пастернаком, пореем и апельсиновой цедрой

Нежное филе трески богато легкоусвояемым белком. Вместе со сладковатыми пастернаком и пореем получается лёгкое и питательное основное блюдо. Цедра апельсина придаст новогоднего настроения.

КБЖУ на 100 г

Калории: 89,3 ккал

Белки: 11,09 г

Жиры: 3,54 г

Углеводы: 3,23 г

Ингредиенты (на четыре порции):

  • филе трески — 600 г;
  • пастернак — 300 г;
  • лук-порей — 1 шт.;
  • оливковое масло — 2-3 ст. л.;
  • апельсиновая цедра — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Очистите пастернак, нарежьте брусками одинакового размера. Лук-порей нашинкуйте кольцами шириной с палец.
  2. Переложите овощи в миску, добавьте 1 ст. л. масла и щепотку соли и перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 200°C. Отправьте пастернак и лук-порей на противень. Запекайте 15 минут до лёгкого золотистого цвета.
  4. Обсушите треску бумажным полотенцем, посолите, смажьте лимонным соком и 1 ст. л. оливкового масла.
  5. Достаньте противень с овощами из духовки. Отодвиньте овощи к краям противня, а в центре разместите филе. Посыпьте треску апельсиновой цедрой. Запекайте 12-15 минут до мягкости.
  6. Разложите овощи по тарелкам. Сверху выложите рыбу. Полейте соком, образовавшимся при запекании.

Десерт: печёные яблоки с муссом из кокосового йогурта и гранолой

Богатые пектином, витаминами и микроэлементами печёные яблоки станут лёгким и приятным завершением ужина. Кокосовый мусс и гранола обеспечат эффектную подачу, приятную текстуру и оригинальный вкус.

КБЖУ на 100 г

Калории: 130,39 ккал

Белки: 2,73 г

Жиры: 6,96 г

Углеводы: 13,92 г

Ингредиенты (на четыре порции):

  • яблоки — 4 шт.;
  • корица — по вкусу;
  • мёд — 2-3 ч. л.;
  • кокосовый йогурт — 250 г;
  • ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
  • кленовый сироп — 1 ч. л.;
  • семечки подсолнечника — 30 г;
  • тыквенные семечки — 30 г;
  • овсяные хлопья — 40 г;
  • масло растительное — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Разрежьте яблоки пополам. Вырежьте сердцевину. Слегка смажьте мёдом. Посыпьте корицей.
  2. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите половинки фруктов на смазанный маслом противень. Запекайте 20-25 минут до мягкости.
  3. Приготовьте мусс: смешайте кокосовый йогурт, ванильный экстракт и кленовый сироп. Перемешайте до однородности. Уберите в холодильник до застывания на два-шесть часов.
  4. Для приготовления гранолы смешайте семечки, хлопья, мёд и растительное масло.
  5. Распределите смесь на противне, застеленном силиконовым ковриком для выпекания или пергаментной бумагой. Запекайте 8-10 минут при 170°C.
  6. Достаньте гранолу из духовки. По мере остывания она станет хрустящей.
  7. Выложите запечённые яблоки в тарелки. Добавьте немного мусса и посыпьте гранолой.

Новогодние угощения — это не обязательно высококалорийная пища, а понятие правильного питания куда шире, чем гречка с куриной грудкой. С этими ПП-рецептами праздничный стол станет одновременно лёгким и изобильным. Наслаждайтесь изысканными блюдами с пользой для здоровья и без ущерба для фигуры!