Если к вам нечаянно нагрянули гости: пять рецептов быстрых закусок

Ситуация знакомая: звонок в дверь, времени — ноль, а хочется поставить на стол не что попало, а что-то аккуратное и внятное. И, желательно, еще и вкусное, а в идеале — еще и оригинальное. Шеф-повар Руслан Миронов предложил пять простых и быстрых вариантов, которые собираются за 10-15 минут, не требуют сложных действий и выглядят так, будто все было задумано заранее.

Тосты с кремом из рикотты и лимона

Идеальная закуска, когда нужно что-то легкое и свежее, но с характером.

Ингредиенты:

Рикотта — 200 г.

Лимон — цедра половины и несколько капель сока.

Оливковое масло — 1-2 чайные ложки.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Хлебцы, хлеб для тостов или чиабатта — по необходимости.

Приготовление:

Рикотту выложите в миску, добавьте лимонную цедру, немного сока, оливковое масло, соль и перец, перемешайте до кремовой текстуры, хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде, намажьте крем и сразу подавайте.

Запеченный камамбер с медом и орехами

Серьезная, теплая закуска, которая моментально собирает гостей вокруг стола.

Ингредиенты:

Камамбер — 1 круг.

Мед — 1-2 чайные ложки.

Грецкие орехи или пекан — горсть, крупно нарезанные.

Оливковое масло — несколько капель.

Свежий розмарин или тимьян — по желанию.

Хлеб или багет — для подачи.

Приготовление:

Камамбер выложите в небольшую форму или оставьте в деревянной коробочке без пленки, сделайте сверху неглубокие надрезы, добавьте орехи, сбрызните медом и каплей масла, запекайте при 180 градусах около 10-12 минут до мягкой серединки, подавайте сразу с ломтиками хлеба.

Быстрые рулеты из лосося

Закуска, которая всегда выглядит достойно.

Ингредиенты:

Слабосоленый лосось — 150 г.

Сливочный сыр — 100 г.

Лимонный сок — несколько капель.

Огурец, нарезать лентами.

Укроп — мелко нарезанный, по вкусу.

Приготовление:

Смешайте сливочный сыр с укропом и лимонным соком, выложите тонким слоем на ломтики лосося, уложенные на полоски огурца, сверните рулетами и разрежьте пополам перед подачей.

Рулетики из тонкого лаваша с сыром, овощами и зеленью

Простая, сытная закуска, которая собирается за считанные минуты и всегда выглядит уместно.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1-2 листа.

Сливочный сыр — 150-200 г.

Твердый сыр — 100 г, мелко натертый.

Зелень укропа и петрушки — по вкусу.

Помидоры, огурцы — что найдется в холодильнике.

Чеснок — 1 зубчик, по желанию.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Сливочный сыр смешайте с натертым твердым сыром, ломтиками овощей и мелко нарезанной зеленью, при желании добавьте чеснок и перец, лаваш разложите, равномерно распределите начинку тонким слоем, сверните плотным рулетом, заверните в пленку и уберите в холодильник на 10-15 минут, затем нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Финики с орехами и мягким сыром

Сладко-соленый вариант, который отлично завершает закусочный стол.

Ингредиенты:

Финики без косточек — 10-12 шт.

Мягкий сыр или сливочный сыр — 80-100 г.

Грецкие орехи или миндаль — по количеству фиников.

Приготовление:

Финики аккуратно раскройте, вложите внутрь немного сыра и орех, слегка прижмите и выложите на тарелку, при желании можно охладить 5 минут перед подачей.