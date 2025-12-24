Как выбрать готовый салат к Новому году

Руководитель санэпидемконтроля Петрова: готовые салаты надо покупать без конденсата
При выборе салатов к новогоднему столу стоит обращать внимание на сроки и условия хранения, отсутствие конденсата и другие критерии. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления санитарно-эпидемиологического контроля в Самокате Галина Петрова.
«Первое и самое важное, с чего стоит начать, — дата и время производства, а также срок годности. Чем точнее указано время, тем лучше: это говорит о прозрачности и контроле процесса. Например, помимо стандартной даты, время изготовления может быть указано вплоть до минут. Не менее важно обратить внимание на условия хранения. Готовые салаты должны находиться в холодильнике при стабильной температуре. Если условия хранения были нарушены, продукт может испортиться быстрее», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что упаковка должна быть герметичной, без повреждений, вздутия и конденсата.
«Прозрачная тара позволяет сразу оценить внешний вид салата — это дополнительный плюс для покупателя, при этом такая упаковка должна оставаться прозрачной без помутнений. По внешнему виду салат должен быть аккуратно нарезан, без «каши», лишней влаги и следов расслаивания соуса. Если после вскрытия упаковки появился неприятный запах, металлический привкус или продукт потерял структуру, от такого блюда придётся отказаться», — отметила Петрова.
По ее мнению, при выборе салатов важно уделить внимание составу.
«Отдельное внимание стоит уделить составу. В хорошем салате минимум консервантов, стабилизаторов и «улучшителей», а ингредиенты — понятные и привычные: натуральные овощи, яйца, мясо или рыба, простые специи. При этом часто составы расписаны очень подробно — например, если в блюде есть колбаса или соус, то дополнительно указан состав и этих продуктов. Насторожить должны обилие крахмала, ароматизаторов и консервантов, особенно если они стоят в начале списка ингредиентов: в составе ингредиенты указаны в порядке убывания, начиная с тех, которые преобладают», — посоветовала руководитель направления санитарно-эпидемиологического контроля.
Петрова назвала срок, сколько может храниться готовый салат.
«В среднем готовые салаты хранятся от 12 до 24 часов с момента приготовления. Увеличить срок годности до 5-7 суток может использование МГС — модифицированной газовой среды, которую применяют для упаковки. После вскрытия упаковки продукт желательно съесть в течение 2–3 часов, даже если он всё это время находился в холодильнике. Однако в любом случае важно после вскрытия проверить срок хранения продукции— эту информацию производитель также должен наносить на упаковку», — объяснила она.
И в заключение эксперт высказалась о безопасности салатов с майонезом.
«Согласно нормам СанПиН, для всех салатов с заправками существуют особые условия хранения — в том числе для блюд с майонезом, которые особенно популярны у потребителя в новогодний период. Важно обратить внимание на условия, указанные производителем на упаковке. Как правило, диапазон температур для хранения такой продукции — от +2 до +6 °C в невскрытой упаковке. Сам майонез должен быть именно майонезом, а не «майонезным продуктом» — это должно быть указано в составе. Слишком жидкая консистенция соуса, как и отделение жидкости — повод насторожиться. В качественном салате майонез однородный, без признаков расслаивания», — рассказала Петрова.