Как выбрать готовый салат к Новому году

При выборе салатов к новогоднему столу стоит обращать внимание на сроки и условия хранения, отсутствие конденсата и другие критерии. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления санитарно-эпидемиологического контроля в Самокате Галина Петрова.

«Первое и самое важное, с чего стоит начать, — дата и время производства, а также срок годности. Чем точнее указано время, тем лучше: это говорит о прозрачности и контроле процесса. Например, помимо стандартной даты, время изготовления может быть указано вплоть до минут. Не менее важно обратить внимание на условия хранения. Готовые салаты должны находиться в холодильнике при стабильной температуре. Если условия хранения были нарушены, продукт может испортиться быстрее», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что упаковка должна быть герметичной, без повреждений, вздутия и конденсата.

«Прозрачная тара позволяет сразу оценить внешний вид салата — это дополнительный плюс для покупателя, при этом такая упаковка должна оставаться прозрачной без помутнений. По внешнему виду салат должен быть аккуратно нарезан, без «каши», лишней влаги и следов расслаивания соуса. Если после вскрытия упаковки появился неприятный запах, металлический привкус или продукт потерял структуру, от такого блюда придётся отказаться», — отметила Петрова.

По ее мнению, при выборе салатов важно уделить внимание составу.

«Отдельное внимание стоит уделить составу. В хорошем салате минимум консервантов, стабилизаторов и «улучшителей», а ингредиенты — понятные и привычные: натуральные овощи, яйца, мясо или рыба, простые специи. При этом часто составы расписаны очень подробно — например, если в блюде есть колбаса или соус, то дополнительно указан состав и этих продуктов. Насторожить должны обилие крахмала, ароматизаторов и консервантов, особенно если они стоят в начале списка ингредиентов: в составе ингредиенты указаны в порядке убывания, начиная с тех, которые преобладают», — посоветовала руководитель направления санитарно-эпидемиологического контроля.

Петрова назвала срок, сколько может храниться готовый салат.

«В среднем готовые салаты хранятся от 12 до 24 часов с момента приготовления. Увеличить срок годности до 5-7 суток может использование МГС — модифицированной газовой среды, которую применяют для упаковки. После вскрытия упаковки продукт желательно съесть в течение 2–3 часов, даже если он всё это время находился в холодильнике. Однако в любом случае важно после вскрытия проверить срок хранения продукции— эту информацию производитель также должен наносить на упаковку», — объяснила она.

И в заключение эксперт высказалась о безопасности салатов с майонезом.