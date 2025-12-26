Назван самый полезный соус к холодцу

Для блюда важно подобрать подходящий соус. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

Лучше всего холодец сочетать с лёгкими соусами на основе йогурта или горчицы без сахара, отметила специалист. Такие добавки, по её мнению, не только раскрывают вкус холодца, но и делают трапезу более полезной.

Софья Кованова также дала совет по приготовлению самого блюда. Чтобы холодец получился диетическим, стоит выбирать постное мясо — курицу, индейку или телятину, избегая избытка жира и соли.

Диетолог предупредила, что холодец противопоказан людям с подагрой, заболеваниями печени и желчного пузыря, а также при выраженной гипертонии из-за содержания пуринов и соли.