Что поставить на стол в 2026 году, чтобы угодить Огненной Лошади

До самого долгожданного праздника в году осталось не так много времени! Думаем, большинство из вас уже составило меню и запаслось нескоропортящимися продуктами. Готовы поспорить, что почти на каждом втором столе будут «Оливье», «Селедка под шубой» или «Мимоза», «Крабовый», «Каприз», «Винегрет».

Но нужно поставить на стол и блюда, которые одобрит Лошадка, чтобы 2026 год прошел в изобилии и не приносил неприятных сюрпризов. Время для покупок еще есть, поэтому запоминайте или записывайте. И обязательно поделитесь статьей с подругами.

Задобрим Лошадку крупами

Странно? Нет, не думаем! В год Лошади зерно считается важным символом изобилия и процветания. Приготовленные из круп блюда (каши, плов или кускус), наполняют дом энергией роста, накопления и расширения, создают основу для финансового благополучия. Обязательно добавьте в крупы теплые специи: шафран, куркуму или паприку, чтобы усилить влияние стихии Огня. Нет, есть сваренную кашу с куркумой совсем не обязательно. Главное, поставить ее на стол (можно даже рядом с фигуркой лошади), показывая хозяйке года, что вы чтите ее гастрономические предпочтения.

Продукты огненного цвета

Какие, например? Ну там апельсины, мандарины, хурма, гранат, красный виноград, папайя, болгарский перец, помидоры... Все плоды считаются активаторами денег и благополучия. Среди них особенно выделяется гранат: его сочные зерна традиционно ассоциируются с процветанием, стабильностью и ростом. Разместите гранат в центре стола, чтобы усилить энергию достатка и устойчивого дохода. Лошадь благосклонно отнесется к блюдам с фруктовым разнообразием, где преобладают красные и золотистые тона. Считается, что они — своеобразный оберег для сохранения финансовой стабильности на протяжении 2026 года.

Закуски

Какой же новогодний стол без закусок? Все-таки мало кто сидит целый вечер за столом, особенно, если Новый год отмечается за городом. А закуску положил на тарелочку, взял бокал шампанского и ходишь с этим всем, пока не съешь. Итак, для закусок остановитесь на ярких и выразительных вариантах (и по вкусу, и по виду). Можно выбрать небольшие варианты, где сочетаются свежие овощи, мясо и цитрусовые соусы. Контраст вкусов привлечет внимание Огненной Лошади, ну и гостей, разумеется. Не бойтесь специй — они лишь усиливают энергетику стола. Также не забудьте про соленья с чесноком и имбирем. Не лишним будут блинные закуски с разнообразными начинками (особенно в почете — грибные и картофельные).

Мясо или рыба?

Выбор сложный, понимаем. С одной стороны, рекомендуют полностью отказаться от рыбы и морепродуктов, поскольку водная стихия и все морское Лошади совсем не подходит. С другой стороны, если вы больше предпочитаете рыбу и любите морепродукты, не стоит от них отказываться. Все-таки Новый год нужно проводить так, как вам хочется и есть то, что нравится! Да и какой Новый год без заливной рыбки и бутербродов с красной икоркой? Что касается мяса, подойдут блюда из индейки, утки или гуся, если они не будут слишком жирными. Также можно рассмотреть приготовление дичи.

Что по салатам?

Лошадь — животное травоядное, поэтому для новогоднего стола в год Огненной Красной Лошади лучше отдавать предпочтение легким овощным салатам. Мясные варианты тоже допустимы, но они должны быть нежирными и без тяжелого майонеза. Это не означает, что привычные блюда вроде «Оливье» и «Крабового» нужно полностью исключать — их можно слегка облегчить, заменив классическую заправку на йогурт, нежирную сметану или растительное масло. Вкус станет более легким, но от этого только выиграет ваш ЖКТ.

Dolce vita

И мы сейчас не про популярное шампанское с идентичным названием, а сладости. Особое внимание в новогоднем меню стоит уделить сладостям, в составе которых есть мед. Он символизирует трудолюбие, стабильный успех и сладость жизни. Пироги, пряники или запеченные фрукты с медовой корочкой становятся своеобразным энергетическим амулетом, способствующим гармонии и финансовой устойчивости. Считается, что если в новогоднюю ночь на столе окажется хотя бы одно блюдо с медом, оно принесет постепенное и стабильное приумножение доходов семьи, без резких спадов и финансовых потрясений. И обязательно поставьте Лошадке овсяное печенье — она его очень любит!

Ну а выпить то можно?

Не менее важно уделить внимание напиткам, которые подают на новогоднем столе. Красная Огненная Лошадь особенно благоволит теплым, янтарным и согревающим напиткам, которые помогают поддерживать внутреннюю энергию и наполняют силы. Глинтвейн, пряные чаи с корицей и гвоздикой, морсы и облепиховые настои создают уют и усиливают внутренний огонь. А вот от холодных напитков лучше держаться в стороне, потому что они «тушат» внутренний огонь и «охлаждают» удачу. В качестве алкоголя в Новый год 2026 стоит отдавать предпочтение слабому алкоголю, таким как легкое вино или шампанское.