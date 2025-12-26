Пять легких блюд для праздничного стола

Новый год — это мерцающие гирлянды, смех любимых людей, теплые встречи и праздничного ужина. Вы думаете, что тяжесть в желудке после таких застолий неизбежна? Это не так! Нутрициолог Алиса Басеева поделилась рецептами, которые сочетают пользу, вкус и эстетику.

© Freepik

Они готовятся быстро, выглядят нарядно и подойдут как для тихого семейного вечера, так и для приема гостей. А главное — никаких лишних калорий!

Индейка с гранатом: нежность и свежесть в каждом кусочке

Салат из запеченной индейки с хрустящим огурцом, листьями салата и гранатовыми зернами. Легкая йогуртовая заправка добавляет кремовости без лишних калорий. Яркие цвета делают блюдо настоящим украшением стола.

Вам понадобится:

филе индейки — 300 г;

огурец свежий — 1 шт.;

листья салата — 50 г;

гранат — 1/2 шт.;

натуральный йогурт — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте индейку полосками, посолите, сбрызните лимоном и запекайте при 200°C 15-18 минут. Огурец нарежьте соломкой, салат порвите руками. Смешайте йогурт с горчицей, солью и перцем. Соедините ингредиенты, добавьте гранат.

На порцию: около 220 ккал.

Салат «Оливье лайт»: знакомый вкус в полезной версии

Классический «Оливье» с нежной куриной грудкой и йогуртовой заправкой вместо майонеза. Умеренное количество картофеля и акцент на овощах сохраняют легкость.

Вам понадобится:

куриная грудка — 200 г;

яйца — 2 шт.;

картофель — 1 небольшая шт.;

огурцы свежие или соленые — 1-2 шт.;

зеленый горошек — 50 г;

натуральный йогурт — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

черный перец — щепотка;

соль — по вкусу.

Приготовление

Отварите курицу, яйца и картофель, нарежьте кубиками. Смешайте йогурт с горчицей и перцем. Перемешайте все ингредиенты.

На порцию: около 180 ккал.

Лосось с лимоном: простота и польза

Запеченное филе лосося с лимоном и итальянскими травами — блюдо, богатое омега-3. Минимальная обработка сохраняет натуральный вкус и пользу.

Вам понадобится:

филе лосося — 400 г;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

итальянские травы — 1/2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Смажьте филе маслом, посыпьте травами, выложите кружочки лимона и запекайте при 180-190°C 15-18 минут.

На порцию: около 250 ккал.

Рулетики из баклажанов с творожно-чесночной начинкой: элегантная закуска

Запеченные баклажаны с нежной творожной начинкой и зеленью. Минимальное масло делает блюдо диетическим, а подача — изысканной.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

творог нежирный — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

укроп, петрушка — пучок;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте баклажаны пластинами, смажьте маслом и запеките 10 минут. Смешайте творог с измельченным чесноком и зеленью, заверните рулетики.

На порцию: около 160 ккал.

Фруктовый десерт с йогуртовым кремом: легкое завершение вечера

Слоеный десерт из свежих фруктов и йогурта с медом. Яркая подача и натуральная сладость без лишних калорий.

Вам понадобится:

киви — 2 шт.;

мандарины — 2 шт.;

ягоды (малина, клубника) — 50 г;

натуральный йогурт — 150 г;

мед — 1 ч. л.;

орехи — 10 г;

зерна граната — 1 ст. л.

Приготовление

Нарежьте фрукты кубиками, смешайте йогурт с медом. Выложите слоями в креманки, украсьте орехами и гранатом.

На порцию: около 190 ккал.

Почему стоит выбрать именно эти блюда?

«Они сбалансированы по составу: белки, полезные жиры, клетчатка и умеренное количество углеводов. Замена тяжелых соусов на йогуртовые и минимум масла обеспечивают сытость без перегрузки», — говорит наш эксперт.

Рецепты просты, требуют доступных продуктов и мало времени — идеально в предпраздничной суете. Пусть ваш стол будет красивым и полезным, а утро 1 января — легким и бодрым. С наступающим!