Пять легких блюд для праздничного стола

Новый год без тяжести в желудке: 5 легких блюд для праздничного стола
Новый год — это мерцающие гирлянды, смех любимых людей, теплые встречи и праздничного ужина. Вы думаете, что тяжесть в желудке после таких застолий неизбежна? Это не так! Нутрициолог Алиса Басеева поделилась рецептами, которые сочетают пользу, вкус и эстетику.
Они готовятся быстро, выглядят нарядно и подойдут как для тихого семейного вечера, так и для приема гостей. А главное — никаких лишних калорий!
Индейка с гранатом: нежность и свежесть в каждом кусочке
Салат из запеченной индейки с хрустящим огурцом, листьями салата и гранатовыми зернами. Легкая йогуртовая заправка добавляет кремовости без лишних калорий. Яркие цвета делают блюдо настоящим украшением стола.
Вам понадобится:
- филе индейки — 300 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- листья салата — 50 г;
- гранат — 1/2 шт.;
- натуральный йогурт — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте индейку полосками, посолите, сбрызните лимоном и запекайте при 200°C 15-18 минут. Огурец нарежьте соломкой, салат порвите руками. Смешайте йогурт с горчицей, солью и перцем. Соедините ингредиенты, добавьте гранат.
На порцию: около 220 ккал.
Салат «Оливье лайт»: знакомый вкус в полезной версии
Классический «Оливье» с нежной куриной грудкой и йогуртовой заправкой вместо майонеза. Умеренное количество картофеля и акцент на овощах сохраняют легкость.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- картофель — 1 небольшая шт.;
- огурцы свежие или соленые — 1-2 шт.;
- зеленый горошек — 50 г;
- натуральный йогурт — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- черный перец — щепотка;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Отварите курицу, яйца и картофель, нарежьте кубиками. Смешайте йогурт с горчицей и перцем. Перемешайте все ингредиенты.
На порцию: около 180 ккал.
Лосось с лимоном: простота и польза
Запеченное филе лосося с лимоном и итальянскими травами — блюдо, богатое омега-3. Минимальная обработка сохраняет натуральный вкус и пользу.
Вам понадобится:
- филе лосося — 400 г;
- лимон — 1 шт.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- итальянские травы — 1/2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Смажьте филе маслом, посыпьте травами, выложите кружочки лимона и запекайте при 180-190°C 15-18 минут.
На порцию: около 250 ккал.
Рулетики из баклажанов с творожно-чесночной начинкой: элегантная закуска
Запеченные баклажаны с нежной творожной начинкой и зеленью. Минимальное масло делает блюдо диетическим, а подача — изысканной.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- творог нежирный — 150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп, петрушка — пучок;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте баклажаны пластинами, смажьте маслом и запеките 10 минут. Смешайте творог с измельченным чесноком и зеленью, заверните рулетики.
На порцию: около 160 ккал.
Фруктовый десерт с йогуртовым кремом: легкое завершение вечера
Слоеный десерт из свежих фруктов и йогурта с медом. Яркая подача и натуральная сладость без лишних калорий.
Вам понадобится:
- киви — 2 шт.;
- мандарины — 2 шт.;
- ягоды (малина, клубника) — 50 г;
- натуральный йогурт — 150 г;
- мед — 1 ч. л.;
- орехи — 10 г;
- зерна граната — 1 ст. л.
Приготовление
Нарежьте фрукты кубиками, смешайте йогурт с медом. Выложите слоями в креманки, украсьте орехами и гранатом.
На порцию: около 190 ккал.
Почему стоит выбрать именно эти блюда?
«Они сбалансированы по составу: белки, полезные жиры, клетчатка и умеренное количество углеводов. Замена тяжелых соусов на йогуртовые и минимум масла обеспечивают сытость без перегрузки», — говорит наш эксперт.
Рецепты просты, требуют доступных продуктов и мало времени — идеально в предпраздничной суете. Пусть ваш стол будет красивым и полезным, а утро 1 января — легким и бодрым. С наступающим!