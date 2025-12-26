Игорь Акинфеев поделился любимым рецептом оливье

Это блюдо обязательно стоит на новогоднем столе футболиста. Игорь Акинфеев поделился с «Чемпионатом» своим любимым рецептом оливье. По мнению спортсмена, идеальный салат обязательно должен быть с докторской колбасой. Ещё один важный ингредиент — солёные огурцы.

«Заправка — майонез, но максимально лёгкий, не жирный — для нас, спортсменов, это ощутимая разница. В идеале, конечно, всегда использовать греческий йогурт, но именно с оливье хочется почувствовать тот самый настоящий вкус детства. Поэтому немного майонеза можно», — сказал Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев — российский футболист, капитан и вратарь футбольного клуба ЦСКА.