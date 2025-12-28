Как распознать свежую рыбу и не ошибиться с выбором

Какую рыбу выбрать для салата, а какую – для бутербродов и почему скумбрия может заменить селедку? На эти вопросы в преддверии праздников ответила руководитель отдела контроля качества одной из торговых сетей Елена Генералова.

«Проверьте срок годности и упаковку на отсутствие повреждений. Следите за тем, чтобы при нажатии поверхность оставалась упругой: продукт должен сохранять форму и целостность, не разваливаясь на части при давлении. Красная рыба не должна иметь серого цвета, а селедка – следов «ржавчины» или прогорклого масла. Обратите внимание на запах: он должен быть свежим, без посторонних примесей», – рассказала Генералова «Газете.Ru».

По словам специалиста, выбор рыбы должен зависеть от блюд, которые планируется приготовить. Для салатов оптимальны нежирные сорта, такие как треска или минтай, а для бутербродов и канапе лучше подойдут жирные варианты с плотной текстурой, например семга, форель или скумбрия. Генералова отметила, что качественная форель по вкусу и цвету может быть практически неотличима от семги, поэтому выбор часто сводится к личным предпочтениям.

Особое внимание следует уделить свежей и малосольной продукции. Такую рыбу с небольшим сроком годности эксперт советует покупать накануне праздника. Для тех, кто хочет закупиться заранее, подойдут рыбные консервы. Главное – убедиться в целостности банки, отсутствии вмятин. Такой продукт может храниться до двух-трех лет. Эксперт рекомендует шпроты для бутербродов, сайру или печень трески для салатов, обращая внимание на то, что печень трески по-мурмански является более экономичной альтернативой цельнокусковой.

Что касается хранения, то свежую рыбу необходимо сразу поместить в холодильник с температурой около 0 градусов, завернув в пищевую пленку с кусочками льда внутри для сохранения свежести. Эксперт предупредила, что открытую упаковку или уже поданную на стол закуску не стоит оставлять на потом, так как рыба быстро окисляется на воздухе, теряя вкус и пользу.

Генералова также предложила альтернативы для классических рецептов. Например, скумбрия может стать заменой селедке в салате «под шубой» благодаря схожей жирности и структуре, что позволяет экспериментировать с маринадами.

