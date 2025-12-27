Рецепт полезного оливье

Салат оливье можно сделать легким и питательным, если уменьшить количество соли и картофеля, а вместо майонеза, колбасы и консервированного горошка использовать более полезные ингредиенты. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, давая рекомендации к новогоднему застолью.

В качестве альтернативы магазинному майонезу он предложил греческий йогурт со специями, нежирную сметану (10-15%) с зеленью, заправку на основе хумуса или домашний майонез на оливковом масле.

"Запеченная куриная или индюшиная грудка, говядина или отварная либо запеченная телятина, печень трески (в небольшом количестве для насыщенного вкуса), тунец в собственном соку", - ингредиенты, которыми врач рекомендовал заменить жирные, копченые колбасы и мясо.

Вместо консервированного горошка и кукурузы, в которых содержится много соли и сахара, лучше использовать замороженный или свежий горошек, который надо быстро бланшировать, промытую от рассола консервированную фасоль, нут или чечевицу.