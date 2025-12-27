Как долго можно хранить новогодние салаты

Лучше готовить их небольшими порциями и употреблять как можно быстрее.

Салаты – одни из самых быстро портящихся блюд на праздничном столе. Если вы решили приготовить салаты заранее, имейте в виду, что сроки их хранения зависят от заправки.

Как отмечает директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, салаты с майонезом, такие как крабовый, оливье или селедка под шубой, лучше всего употребить в течение 12 часов после приготовления и хранить в холодильнике.

Салаты с растительным маслом могут храниться дольше, но их вкус уже через час может измениться, поэтому рекомендуется съедать их в течение суток.

Чтобы избежать отравлений, следует придерживаться простых правил: готовить блюда в небольших объемах, не оставлять их на столе во время длительных застолий, добавлять заправку только перед подачей и хранить все компоненты отдельно.