Пять рецептов десертов без сахара

Праздники праздниками, а ЗОЖ — по расписанию, ведь режим, стройность и необходимость нормально себя чувствовать никакой календарь не отменит.

Даже в новогодний вечер хочется, чтобы еда не выбивала из колеи и не требовала потом долгого возвращения в форму, щедро приправленного чувством вины и неполадками со здоровьем. Соблюдать питание в праздники — не значит лишать себя радости вкуса, это всего лишь выбрать полезные десерты. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты сладкого без сахара, которые легко вписываются в праздничное меню и не нарушают привычный ритм правильного питания.

Шоколадный мусс из авокадо и какао

Десерт, который выглядит совершенно полноценной сладостью, а по факту — питательный и очень сбалансированный.

Ингредиенты

Авокадо спелый — 2 шт.

Какао порошок — 2 столовые ложки.

Кокосовое молоко — 100 мл.

Стевия или эритритол — по вкусу.

Ваниль — по желанию.

Приготовление

Авокадо очистите, удалите косточки, сложите мякоть в блендер, добавьте какао, кокосовое молоко, подсластитель и ваниль, взбейте до абсолютно гладкой кремовой текстуры, разложите по креманкам и уберите в холодильник минимум на 30 минут.

Чиа-пудинг с миндальным молоком

Низкокалорийный десерт для тех, кто любит текстуру.

Ингредиенты

Семена чиа — 3 столовые ложки.

Миндальное молоко без сахара — 250 мл.

Ваниль — по вкусу.

Ягоды свежие или замороженные — по желанию.

Приготовление

Смешайте семена чиа с миндальным молоком и ванилью, хорошо перемешайте, накройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа или на ночь, перед подачей добавьте ягоды и аккуратно перемешайте.

Запеченные яблоки с орехами и корицей

Теплый десерт, который пахнет уютом и детством.

Ингредиенты

Яблоки — 4 шт.

Грецкие орехи или миндаль — горсть, мелко нарезанные.

Корица — по вкусу.

Кокосовое масло — 1 чайная ложка.

Приготовление

Срежьте верхушки у яблок, удалите сердцевину, смешайте орехи с корицей и кокосовым маслом, наполните яблоки начинкой, запекайте при 180 градусах около 25 минут до мягкости.

Кокосовые конфеты без сахара

Формат десерта, который удобно сделать заранее и хранить в холодильнике.

Ингредиенты

Кокосовая стружка — 150 г.

Финики без добавления сахара — горсть.

Кокосовое масло — 2 столовые ложки.

Ваниль — по желанию.

Приготовление

Смешайте кокосовую стружку с растопленным кокосовым маслом и измельченными финиками, добавьте ваниль, сформируйте небольшие шарики, выложите на пергамент и уберите в холодильник на 30-40 минут до застывания.

Йогуртовый крем с ореховой пастой

Быстро, сытно и красиво.

Ингредиенты

Греческий йогурт без сахара — 300 г.

Миндальная или арахисовая паста без сахара — 2 столовые ложки.

Стевия — по вкусу.

Ягоды для декора.

Какао или корица — по желанию.

Приготовление

Смешайте йогурт с ореховой пастой и подсластителем до однородности, разложите по порциям, при желании посыпьте ягодами, какао или корицей и подавайте сразу или слегка охлажденным.