Пять рецептов десертов без сахара

Когда здоровые привычки важнее традиций: 5 рецептов десертов без сахара
Праздники праздниками, а ЗОЖ — по расписанию, ведь режим, стройность и необходимость нормально себя чувствовать никакой календарь не отменит.
Даже в новогодний вечер хочется, чтобы еда не выбивала из колеи и не требовала потом долгого возвращения в форму, щедро приправленного чувством вины и неполадками со здоровьем. Соблюдать питание в праздники — не значит лишать себя радости вкуса, это всего лишь выбрать полезные десерты. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты сладкого без сахара, которые легко вписываются в праздничное меню и не нарушают привычный ритм правильного питания.
Шоколадный мусс из авокадо и какао
Десерт, который выглядит совершенно полноценной сладостью, а по факту — питательный и очень сбалансированный.
Ингредиенты
- Авокадо спелый — 2 шт.
- Какао порошок — 2 столовые ложки.
- Кокосовое молоко — 100 мл.
- Стевия или эритритол — по вкусу.
- Ваниль — по желанию.
Приготовление
Авокадо очистите, удалите косточки, сложите мякоть в блендер, добавьте какао, кокосовое молоко, подсластитель и ваниль, взбейте до абсолютно гладкой кремовой текстуры, разложите по креманкам и уберите в холодильник минимум на 30 минут.
Чиа-пудинг с миндальным молоком
Низкокалорийный десерт для тех, кто любит текстуру.
Ингредиенты
- Семена чиа — 3 столовые ложки.
- Миндальное молоко без сахара — 250 мл.
- Ваниль — по вкусу.
- Ягоды свежие или замороженные — по желанию.
Приготовление
Смешайте семена чиа с миндальным молоком и ванилью, хорошо перемешайте, накройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа или на ночь, перед подачей добавьте ягоды и аккуратно перемешайте.
Запеченные яблоки с орехами и корицей
Теплый десерт, который пахнет уютом и детством.
Ингредиенты
- Яблоки — 4 шт.
- Грецкие орехи или миндаль — горсть, мелко нарезанные.
- Корица — по вкусу.
- Кокосовое масло — 1 чайная ложка.
Приготовление
Срежьте верхушки у яблок, удалите сердцевину, смешайте орехи с корицей и кокосовым маслом, наполните яблоки начинкой, запекайте при 180 градусах около 25 минут до мягкости.
Кокосовые конфеты без сахара
Формат десерта, который удобно сделать заранее и хранить в холодильнике.
Ингредиенты
- Кокосовая стружка — 150 г.
- Финики без добавления сахара — горсть.
- Кокосовое масло — 2 столовые ложки.
- Ваниль — по желанию.
Приготовление
Смешайте кокосовую стружку с растопленным кокосовым маслом и измельченными финиками, добавьте ваниль, сформируйте небольшие шарики, выложите на пергамент и уберите в холодильник на 30-40 минут до застывания.
Йогуртовый крем с ореховой пастой
Быстро, сытно и красиво.
Ингредиенты
- Греческий йогурт без сахара — 300 г.
- Миндальная или арахисовая паста без сахара — 2 столовые ложки.
- Стевия — по вкусу.
- Ягоды для декора.
- Какао или корица — по желанию.
Приготовление
Смешайте йогурт с ореховой пастой и подсластителем до однородности, разложите по порциям, при желании посыпьте ягодами, какао или корицей и подавайте сразу или слегка охлажденным.