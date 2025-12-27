Три простых рецепта майонеза

Майонез — соус, который не нуждается в представлении. Его добавляют в салаты, к горячим блюдам и супам. В умеренном количестве майонез даже способен приносить пользу. Еще больше ее будет, если приготовить его в домашних условиях. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как приготовить майонез дома и чем можно разнообразить классический рецепт.

Топ-3 рецептов майонеза

Рецепт классического домашнего майонеза

Ингредиенты:

яичный желток — 5 шт.;

растительное масло;

горчица;

лимонный сок;

винный уксус.

«Желтки нужно смешать с горчицей венчиком. В готовую смесь тонкой струйкой влить охлажденное растительное масло и продолжить помешивать строго в одну сторону. Должна получиться густая масса желтоватого оттенка от желтков и горчицы. В готовую смесь можно добавить немного лимонного сока и винного уксуса», — поделился шеф-повар Алексей Воронецкий.

Можно добавить по вкусу соевый соус, смешанный с чесноком или с соленой рыбой, а также любые приправы по вкусу, посоветовал эксперт.

Рецепт майонеза с икрой сельди

Шеф-повар Борис Копылов предложил попробовать приготовить соус, похожий на майонез, но отметил, что его вкус будет необычным.

Ингредиенты:

растительное масло;

репчатый лук;

лимонный сок;

икра сельди.

«В этом случае все также взбивается в блендере и получается соус со вкусом икры», — уточнил эксперт.

Рецепт майонеза с васаби

Еще один вариант — в классическом рецепте домашнего майонеза заменить привычный состав, предложил шеф-повар.

Ингредиенты:

заменить горчицу на васаби;

подсолнечное масло на кунжутное;

добавить рисовый уксус и соевый соус.

«Получится вариация соуса в японском стиле со вкусом кунжута. Получится прекрасная заправка для различных паназиатских блюд и дополнение к запеченным роллам, — добавил Копылов. — Кстати, васаби в этом рецепте можно заменить на чили, чтобы получился спайси-майонез».

Лайфхаки по приготовлению

Шеф-повар Анатолий Крюков рекомендует растереть соль с горчицей. Так вкус станет более насыщенным. В приготовлении майонеза он использует оливковое масло.

«Желток и растительное масло нужно вливать тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком», — подчеркнул эксперт.

Для разнообразия вкуса Крюков предложил добавить по вкусу различные травы или чеснок.

В свою очередь Воронецкий сообщил, что растительное масло важно предварительно охладить в морозилке, чтобы майонез получился не слишком жидким.

Кулинарный блогер Марат Абдулаев сообщил, что если майонез будет подвергаться тепловой обработке, к примеру при приготовлении мяса по-французски, готовить соус в домашних условиях будет бессмысленно:

«В этом случае будет «убит» вкус домашнего майонеза и проще будет приобрести уже готовый, а не создавать его самостоятельно».

Срок годности домашнего майонеза

Кулинарный блогер Марат Абдулаев рассказал, что срок хранения домашнего майонеза — максимум сутки с момента приготовления.

«После этого срока он начинает расслаиваться», — пояснил собеседник «ВМ».

Кроме того, «ВМ» узнала у экспертов, на что обратить внимание при выборе эскимо и пломбира и как его можно сделать в домашних условиях.