Вкусовые характеристики мандарина сильно зависят от его сорта. Однако при покупке важно обращать внимание не только на него, но и на состояние плода. Как выбрать самые вкусные мандарины, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, при выборе мандаринов следует опираться на:

сорт;

запах;

внешний вид плодов;

наличие плесени.

Сорт мандарина определяет то, каким будет его вкус, пояснила собеседница «ВМ».

«Абхазские с кислинкой, у них более рыхлая шкурка. Турецкие тоже кислые. Кому-то нравятся марокканские — они сладкие, более круглые и яркие. Есть испанские, они тоже послаще», — рассказала Соломатина.

Качественный мандарин должен хорошо пахнуть, подчеркнула врач.

«При этом на нем не должно быть плесени. Нередко мандарины не плесневеют, а подсыхают — такие плоды брать также не стоит», — посоветовала эксперт.

Залежавшиеся мандарины теряют свои свойства, предупредила специалист.

«У абхазских мандаринов мякоть от шкурки отстает, он легко чистится. Если вы помяли в руках и увидели, что мякоть вся съежилась, то это признак того, что такой мандарин лежит давно. Все равно мандарин не должен быть высохшим: мякоть может быть не сочной. Конечно, плоды сохраняют свои полезные свойства относительно долго благодаря шкурке, она защищает их от тепла и света, но все-таки полежавшие мандарины теряют органолептические свойства, у них уменьшается витаминный состав», — заключила Соломатина.

