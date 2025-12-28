Как приготовить настоящую ингушскую халву: пошаговый рецепт

Ингушская халва — это простое и удивительно вкусное лакомство, которое готовится из трех простых продуктов: муки, сахара и сливочного масла. Она совсем не похожа на привычную подсолнечную. У нее нежный баланс сливочных и карамельных нот с ореховым ароматом.

Для начала растопите 100 граммов сливочного масла в казане или сотейнике на небольшом огне. Влейте в него половину от общего количества муки, хорошо перемешайте, а затем добавьте оставшуюся часть. Огонь должен быть слабым, чуть ниже среднего, поясняет канал «Кавказская еда».

Постоянно помешивая, подождите пока мука полностью прожарится. Это займет около 20 минут. Масса постепенно станет более жидкой и поменяет цвет на красивый золотисто-карамельный.

Как только нужный оттенок появился, снимите посуду с плиты и сразу же всыпьте весь сахар. Активно перемешивайте массу примерно пять минут, чтобы сахар полностью растворился, а смесь немного остыла. Горячую халву можно разровнять в миске, а после остывания в холодильнике нарезать на порции.

Сладкоежкам точно понравится еще и это лакомство — торт «Три стакана». Он готовится очень легко, так как взвешивать ингредиенты не придется: всего нужно по стакану. «ГлагоL» рассказал, как его приготовить.