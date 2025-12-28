Что приготовить, если осталось много вареных яиц

Главные праздничные приготовления еще впереди. Наверное, каждая хозяйка знает, что не всегда получается верно рассчитать количество нужных продуктов. Например, яиц можно сварить столько, что часть окажется лишней. Но не расстраивайтесь, неиспользованные продукты могут пригодиться для других целей. Вот, например, что можно сделать с оставшимися яйцами.

Фаршированные яйца

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.

Печень трески — 230 г.

Лук красный — 1 шт.

Петрушка свежая — 1 пучок.

Приготовление:

Печень трески переместите из банки на мелкое сито, чтобы стекло лишнее масло. Мелко нарежьте лук и петрушку. Вареные яйца разрежьте вдоль на две половинки и выньте желтки. Желтки разомните вилкой и смешайте с красным луком и печенью. Начинку разложите по половинкам яиц и украсьте петрушкой.

Рулет из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш тонкий — 1 лист.

Крабовые палочки — 200 г.

Огурец свежий — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Майонез — 100 г.

Приготовление:

Натрите яйца, нарежьте крабовые палочки и смешайте их с майонезом. Расстелите лаваш на столе и равномерно распределите начинку. Огурцы нарежьте тонкими лентами, разложите на лаваш. Сверните плотный рулет и уберите на 20 минут в холодильник.

Яичные оладьи

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.

Мука — 2 ст. л.

Молоко — 1 ст. л.

Зелень — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Яйца натрите на терке, смешайте с мукой, молоком, зеленью, солью и перцем. Сформируйте оладьи и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Яичный пирог

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.

Слоеное тесто — 200 г.

Сыр — 100 г.

Лук — 1 шт.

Зелень — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте. Яйца нарежьте. Раскатайте тесто и выложите на противень. Сверху распределите лук, яйца, посыпьте тертым сыром и зеленью. Запекайте в духовке при 200°C 20-25 минут.