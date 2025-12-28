Как проверить безопасность и качество новогодних блюд

Роскачество обнаружило опасные бактерии в готовом холодце девяти торговых марок. «Вечерняя Москва» узнала у химика и органолептика Ольги Козыревой, как определить, что любимые новогодние блюда испорчены.

В ходе экспертизы технологи обнаружили бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк и превышение общего количества микроорганизмов в готовом холодце, который можно найти на прилавках столичных магазинов. Так как же найти хороший холодец, чтобы не испортить себе новогодние праздники?

«Технология приготовления холодца подразумевает высокие температуры, а в дальнейшем при хранении блюда используются низкие. Бактерии, обнаруженные Роскачеcтвом, возникли из-за нарушения условий хранения. Выбирать нужно продукцию, которая долго не лежит», — рассказывает в беседе с «ВМ» Ольга Козырева.

Перед покупкой стоит сначала внимательно осмотреть упаковку на наличие излишней влажности. Если через пленку, в которую холодец упакован, видна «роса», есть такой продукт не стоит. Не секрет, что именно влажная среда становится причиной размножения бактерий.

«Цвет продукта должен соответствовать заявленному. То есть холодец из мяса птицы должен быть в светлом бульоне, холодец из говядины — в более темном. Дома вскрыть и, начиная с запаха, оценить продукт. Если что-то настораживает, то, конечно, пробовать на вкус не нужно. Свежий качественный холодец пахнет специями и отварным мясом. Никаких посторонних запахов быть не должно», — добавляет химик.

Следует оценить плотность, упругость, насыщенность вкуса, прозрачность желе и его соответствие количеству мяса. Бульон-желе должен быть прозрачным, золотистым или янтарным в зависимости от вида мяса. Кусочки должны быть распределены в нем равномерно.

«В качественном холодце мясо будет сочное и нежное, а желе по консистенции будет упругим, плотным, но не резиновым и не рыхлым, а также будет хорошо держать форму», — отмечает Ольга Козырева.

Салаты тоже находятся в зоне риска. Стоит только вспомнить недавние вспышки ботулизма после употребления в пищу салатов из магазина. При выборе готовой продукции обратите внимание на цвет входящих в состав закуски ингредиентов: изменение цвета, потемнение, появление слизистой пленки — все это признаки того, что салат лучше сразу выбросить.

«Не должно быть влажности, размягчения или гниения ингредиентов. Далее, если внешний вид, запах и вкус вас устраивает, можно есть. Но важно учитывать, что особенно быстро портятся салаты, заправленные майонезом, а также в которые добавлены яйца и свежая зелень. Поэтому если есть вариант купить салат без заправки, лучше отдать предпочтение ему», — считает Ольга Козырева.

Например, у испорченной селедки под шубой будет неприятный кислый запах и «ватная» консистенция, а крабовый на вкус может быть даже «мыльным» и горьковатым.

Обратите внимание на то, в каких условиях «лежит» закуска: заправленные хранятся при температуре не выше плюс 4 градусов и не больше суток. Эксперт не советует приобретать приготовленные и вакуумированные овощи в магазине. Всегда лучше выбирать свежее, так риск отравиться значительно снижается.

Внимание на цвет и запах

Чаще всего корзинки из песочного пшеничного теста, которые используют при приготовлении тарталеток, наполняют сливочным маслом и икрой. Иногда это может быть творожный сыр и красная рыба. В обоих случаях стоит обращать внимание на запах продукта. Не стоит даже пробовать тарталетку, если ее запах показался вам кислым или аммиачным, а не свежим морским. На некачественной рыбе также может появиться слизь, а плохая икра становится мягкой и слипшейся.

Канапе делают с самыми разными ингредиентами. Если в составе этой закуски на столе есть ветчина, сыр и помидоры, присмотритесь к изменению цвета и текстуре ветчины, а также к запаху помидоров. Кроме того, овощи не должны быть слишком мягкими или иметь темные пятна.

Стандартный рецепт любимых многими рулетиков включает лаваш, курицу и сыр. Обратите внимание: на лаваше не должно быть следов плесени, курица не должна иметь резкого запаха, не быть скользкой, а сыр (если это не сыр с плесенью, например дорблю) должен быть однородного цвета.

Еще одной популярной новогодней закуской считаются брускетты. В целом их тоже можно приготовить по-разному. Но чаще это свежий лосось и авокадо. Рыба должна пахнуть свежестью и не быть очень липкой, а на авокадо не должно быть пятен.

Обычно фаршированные яйца наполняют икрой и размятыми крабовыми палочками с соусом. У блюда должен быть нейтральный приятный запах, не резкий и не кислый.

Юлия Половинская, нутрициолог частной практики:

«Праздничная еда часто калорийная, многие получают обострения ЖКТ-заболеваний из-за избыточного потребления жирной пищи. Не переедайте, лучше пробуйте всего понемножку. Овощи, зелень и фрукты дают сытость меньшим количеством калорий. Салаты можно заправлять натуральным йогуртом с горчицей, нежирной сметаной, в крайнем случае низкокалорийным майонезом. Закуски лучше готовить легкие, не майонезные и не хлебные. Можно приготовить греческий салат, салат с рукколой и креветками, фруктами в составе. На новогоднем столе стоит поставить воду, минералку, а не только сладкие соки и газировку».

Эксперты подсчитали, что подготовка к новогоднему столу в текущем году обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей. В новогоднюю корзину включили продукты для горячего блюда, овощных нарезок, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, классических салатов. Все порции рассчитаны на четырех человек. Как сэкономить на продуктах для новогоднего стола, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Александра Разуваева.