Какие продукты опасно покупать по акции на Новый год

Предновогодние распродажи в магазинах — соблазнительное время для закупок к праздничному столу. Однако погоня за выгодой может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. О том, на какие акционные продукты не стоит обращать внимание, в беседе с aif.ru рассказала преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

В первую очередь эксперт советует быть крайне осторожными с охлаждённой рыбой и морепродуктами, особенно если скидка превышает 30%. Такое снижение цены часто свидетельствует о том, что срок годности продукта подходит к концу.

Не менее рискованно покупать со скидкой молочную продукцию — йогурты, сметану, творог — если до конца срока годности осталось 1-2 дня. Готовые блюда и десерты также попали в «чёрный список».

«В готовых салатах и нарезках по акции высок риск порчи и бактериального обсеменения. Кондитерские изделия с кремом при неправильном хранении могут вызвать отравление», — предупредила Кузнецова.

К безопасным акционным продуктам эксперт отнесла непросроченные консервы, колбасы и сыры в вакуумной упаковке, замороженные овощи, а также сухие продукты (крупы, макароны) и шампанское.