Как выбрать идеальное вино для новогоднего стола

Новогодняя ночь все ближе, а потому пора начать подготовку праздничного угощения. Независимо от модных тенденций, некоторые блюда остаются неизменными символами торжества. Какое вино лучше всего подчеркнет вкус классических новогодних салатов, рассказал член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов.

По словам эксперта, для классического оливье лучше всего подойдет высококислотное игристое вино, особенно розовое, которое универсально и хорошо сочетается с разными салатами и видами мяса. Для оливье также можно выбрать белый брют из шардоне, добавил Андрей Зотов.

Для селедки под шубой и мимозы сомелье рекомендовал розовое игристое вино. Для горячих блюд: белое вино подходит к белому мясу и рыбе, красное – к красному мясу. Игристые вина универсальны и могут сочетаться с разными блюдами, уточнил Зотов.

Сомелье также посоветовал ориентироваться на свои предпочтения, а не на советы винных критиков и экспертов. По его словам, одно и то же вино может вызывать разные реакции у людей. Поэтому лучше выбирать то, что нравится именно вам.

Кроме того, Зотов рекомендовал не пить алкоголь вместо воды и чередовать его с водой (стакан воды на порцию алкоголя). Это поможет избежать обезвоживания и утреннего похмелья, так как алкоголь выводит воду из организма, пояснил эксперт в разговоре с 360.ru.

Как ранее подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко, для людей, страдающих серьезными заболеваниями, употребление спиртного сопряжено с высокими рисками для здоровья и может привести к резкому ухудшению состояния. Министр добавил, что таким людям следует полностью отказаться от употребления алкогольных напитков даже в новогоднюю ночь.