Домашняя колбаса в духовке: пошаговый рецепт

Многие отказываются от магазинной колбасы в пользу домашней. При этом никакого сложного оборудования не требуется: только качественное мясо, специи и духовка. Результат превосходит все ожидания, получается сочная, ароматная колбаса, от которой все будут в восторге.

Рецепт настолько прост, что приготовит даже новичок. Для приготовления понадобится 1,5 кг филе. Лучше всего подходит смесь свинины и говядины. Это сочетание дает одновременно сочность и плотную текстуру. Кстати, подойдет также индейка или куриное бедро, поясняет канал «Готовим с Калниной Натальей».

К мясу добавляют 1,5 чайные ложки соли, половинка чайной ложки молотого черного перца, измельченные в порошок два-три лавровых листа и 7-8 зубчиков чеснока. Затем вливают 150 мл холодной воды.

Мясо не пропускают через мясорубку, а рубят вручную острым ножом, так фарш сохраняет идеальную структуру. Готовой массой наполняют подготовленную натуральную оболочку (кишку). Если ее нет под рукой, можно использовать искусственную белковую или даже сформировать батон в пищевой пленке, которую снимают перед запеканием.

Набитую колбасу убирают в холодильник на пять часов для созревания. Перед приготовлением ее выкладывают на противень и делают несколько проколов иголкой по всей длине, чтобы оболочка не лопнула от пара. Запекают при 180 градусах 40-45 минут. Готовность проверяют, проткнув колбасу: должен выделяться прозрачный сок.

Готовую колбасу можно подавать как горячее блюдо с гарниром, нарезать к завтраку, взять с собой на пикник или поставить на праздничный стол. В холодильнике она хранится три-четыре дня, а также отлично переносит заморозку в уже приготовленном виде.