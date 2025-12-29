Как приготовить шашлык по-дагестански

Рассказ о «русском» шашлыке из свинины с уксусом и луком вызывает у дагестанцев лишь удивление. В Дагестане искусство приготовления мяса на огне возведено в абсолют, и у него свои непреложные правила.

© ГлагоL

Самое главное — выбрать правильное мясо. В Дагестане для шашлыка используют только баранину, в крайнем случае — курицу. Свинину здесь не едят, поскольку регион мусульманский. При этом мясо берут самое лучшее, часто отрезая нужную часть от туши прямо при покупателе на рынке, отмечает канал TrueStory Travel.

Особое внимание уделяется маринаду. Никакого уксуса, кефира или газводы. Только натуральный сок самого мяса и смесь местных трав. Дагестанцы любят добавлять в маринад куркуму. Эта специя придает мясу не только цвет, но и особый аромат.

Важная часть трапезы — овощи. К шашлыку обязательно подают либо свежую нарезку, либо запеченные на углях помидоры, баклажаны и грибы. Их тоже предварительно маринуют.

В Дагестане шашлык не запивают пивом. Местные жители предпочитают крепкий горячий чай — черный или травяной. Они убеждены, что именно он помогает усвоить сытное блюдо.

Кстати, к ароматному шашлыку можно подать и маринованный лук с петрушкой и лимоном. Эта скромная закуска сделает вкус мяса еще ярче и сочнее. Он будет готов всего за полчаса.