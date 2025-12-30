Картофель «по-деревенски»: секрет идеальной хрустящей корочки

Картофель сложно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Предлагаем проверенный рецепт: картофель «по-деревенски» с хрустящей корочкой и нежной серединой. Это блюдо, которое не надоедает. Возьмите 1 кг молодой картошки, тщательно промойте его, но кожицу не очищайте, затем нарежьте дольками. Важный момент: картофель бланшируют. Дольки опускают в кипящую воду и варят три минуты. Эта короткая термообработка делает крахмал на поверхности липким, благодаря чему специи и масло образуют идеальную хрустящую корочку при запекании, отмечает канал Готовим с «Калниной Натальей».

Пока картофель готовится, смешайте ароматные специи: соль, сладкую паприку, куркуму, сушеный чеснок и черный перец. Добавьте к ним четыре столовые ложки растительного масла.

Слейте воду с картошки, смешайте с масляной заправкой и выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекают при 200 градусах около получаса до появления румяной корочки. Идеальным дополнением станет простой с виду, но гурманский по вкусу соус. В чаше блендера смешайте банку консервированного тунца, зубчик чеснока, три столовые ложки сметаны или майонеза и половину чайной ложки зернистой горчицы. Взбейте до однородности. Подавайте готовую картошку с этим соусом и свежей зеленью: ваши домочадцы будут в восторге.

Кстати, если вы не хотите возиться с духовкой, то картошку можно пожарить. Только не накрывайте сковородку крышкой, тогда она будет вариться, а не жариться. После того, как картофель выложили, ее сразу нельзя перемешивать. Нужно подождать хотя бы 5 минут, чтобы образовалась первая золотистая корочка.