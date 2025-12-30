10 вкусных салатов без майонеза на Новый год: легкие праздничные варианты

Салаты без майонеза легче для пищеварения, оригинальнее по составу и подходят тем, кто не хочет вставать из-за стола с чувством тяжести. При этом замен майонезу гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд: новые виды заправок способны придать привычным по составу блюдам необычные вкусовые ощущения.

Из статьи вы узнаете:

Какие салаты можно приготовить на Новый год без майонеза?Чем можно заменить майонез в новогодних угощениях?Стоит ли полностью отказываться от майонеза?

Эксперты:

Татьяна Чилова, руководитель направления кулинарного производства "Группы Лента";Мария Шелушенко, профессиональный шеф-повар и фуд-блогер, сооснователь кулинарной онлайн-школы;Татьяна Неклюдова, генеральный директор и основатель российского бренда бытовой техники Felfri.

Содержание

Почему салаты без майонеза - лучший выбор для новогоднего столаКакие ингредиенты подходят для заправки салатов без майонеза?Варианты соусов без майонеза10 вкусных салатов без майонеза на Новый годСалат с креветками и авокадоСалат с красной рыбой и мандаринамиСалат с курицей и ананасомГреческий салат в новогодней подачеСалат с индейкой и гранатомСалат с тунцом и кукурузойСалат с запеченной свеклой и фетойТеплый салат с баклажанамиСалат из битых огурцов с креветкамиСалат с рукколой, свеклой и орехамиКак составить новогоднее меню без майонезаРекомендации по составлению менюКакие виды салатов могут заменить основные блюда?Часто задаваемые вопросыЗаключение

Почему салаты без майонеза - лучший выбор для новогоднего стола

Почему салаты без майонеза считаются более полезной и интересной альтернативой? Причин несколько:

Снижение калорийности. Майонез - жирный продукт, и его избыток в салатах может быть вреден для здоровья. Заменив майонез, можно сделать блюда легче и полезнее. Например, в оливье колбасу можно заменить курицей или индейкой, а майонез - сметанной заправкой. Таким образом салаты могут подойти при правильном питании и соответствующем меню, в особенности для смешанных компаний с разными вкусовыми предпочтениями.Подчеркивание вкуса. Заправки без майонеза позволяют по-новому раскрыть вкус свежих или запеченных овощей, мяса, птицы, морепродуктов. Например, для свежих листьев айсберга, романо или рукколы подойдет оливковое масло, а салату с морепродуктами - лимонный сок с щепоткой розового перца.Возможность разнообразить меню. Майонез может сделать все салаты похожими, а заправки без майонеза позволяют экспериментировать с сочетаниями ингредиентов.

Какие ингредиенты подходят для заправки салатов без майонеза?

Майонез можно заменить легкими домашними соусами на основе натуральных ингредиентов, которые выгодно подчеркнут вкус блюд.

Для заправки салатов можно использовать:

Растительные масла с добавлением лимонного сока или уксуса. Подойдут оливковое, кукурузное, льняное и масло виноградной косточки.Соусы на основе йогурта. Например, соус из греческого йогурта, в который можно добавить чеснок, укроп, петрушку, кинзу и мяту.Сметанные заправки. Можно приготовить соус на сметане и желтках, который подойдет для любых салатов, особенно слоеных.Заправки с соевым соусом. Соевый соус придаст сметане пряный вкус, а свежий укроп сделает заправку еще ароматнее.Пасты на основе овощей и зелени. Например, хумус, песто.Соусы на основе тофу. С точки зрения текстуры, тофу близок к легкому майонезу: достаточно взбить его с уксусом или лимоном, добавить горчицу, соль и специи.

Чем заправить салаты вместо майонеза

Заправка Вкус Для каких блюд подходитОливковое масло + лимонСвежий Рыба, овощиЙогурт + горчица Нежный Курица, индейкаСоевый соус + мед Яркий МорепродуктыБальзамик + маслоНасыщенный Овощи, сыр

Варианты соусов без майонеза

Сметанный соус с горчицей

Этот соус - отличная замена майонезу, которая подойдет для большинства салатов. У него нежная текстура, приятная кислинка и пикантная горчичная нотка в послевкусии. Соус отлично сочетается с овощными салатами, мясом, птицей и рыбой. Им можно заправлять оливье, винегрет, крабовый салат, блюда с курицей и овощами.

Йогуртовый соус с чесноком и зеленью

Прекрасная альтернатива майонезу для тех, кто следит за фигурой. Идеально подходит для салатов с овощами и морепродуктами. Попробуйте использовать его в греческом салате или салате с креветками. На вкус этот соус легкий, освежающий, с чесночным ароматом и нотками свежей зелени.

Соус из кешью

У кешью в современной постной кухне особое положение: кремообразная текстура перемолотых замоченных орехов с успехом заменяет кисломолочные ингредиенты. Соус имеет консистенцию густой сметаны и подходит к свежим или запеченным овощам, домашним бургерам и бутербродам. Можно заменить кешью кедровыми орехами.

Тахини

Тахини - паста из семян кунжута, неизменный ингредиент хумуса, придающий ему характерный слегка ореховый вкус. Смешайте тахини в равных пропорциях с лимонным соком и водой, чтобы получился оригинальный соус. Заправкой можно полить салаты, овощные гарниры и запеченную рыбу.

Тофу

Шелковистый соевый сыр тофу, смешанный до однородной массы, - идеальная основа веганского варианта заправки. Используйте его во всех блюдах, где требуется майонез. Чтобы сделать соус еще более нежным, измельчите легкий тофу вместо обычного.

Хумус

Если при приготовлении хумуса добавить в чашу блендера небольшие порции аквафабы, можно добиться идеальной кремообразной текстуры настоящего майонеза. Этот полезный соус, богатый клетчаткой, хорошо подходит для приготовления классических праздничных салатов из рыбы.

Вареные яйца

Сваренные вкрутую яйца хорошо разомните и смешайте в блендере с горчицей, лимонным соком или уксусом. Приправьте солью и перцем по вкусу. Получившийся белковый мусс можно использовать для бутербродов или как основу в тарталетках и волованах.

Соус на основе аквафабы

Ингредиенты:

аквафаба (отвар из бобовых. Представляет собой густую жидкость из консервных банок с зеленым горошком, нутом и фасолью. В веганских рационах отвар бобовых используют как заменитель яйца в выпечке и других блюдах) - 3 ст. л. (заменяет 1 яйцо),горчица - 1 ч. л.,подсолнечное масло - 350 г,лимонный сок - 1 ч. л.,сахар - 1/4 ч. л.,соль - 1/4 ч. л.

Приготовление:

Начните взбивать аквафабу миксером на большой скорости.Как только появятся пузырьки, добавьте все остальные ингредиенты.Продолжайте взбивать, пока майонез не загустеет.

Чтобы получить густой соус, нужно некоторое время взбивать аквафабу с уксусом, солью и сахаром, постепенно добавляя растительное масло. Чем больше масла, тем гуще получится бобовый "майонез".

Соус для салата "Оливье"

Соус по этому рецепту получается густым, а на вкус очень похож на майонез.

Ингредиенты:

по 200 г натурального йогурта и зернистого творога,2 шт. вареных желтков,2 ст. л. русской горчицы,2 ст. л. лимонного сока.

Приготовление:

Творог протереть через сито.В круглой миске соединить с остальными ингредиентами.Смешать блендером до однородности, пока масса не увеличится и не станет пышной.

Можно заменить йогурт кефиром. По консистенции соус на кефире будет не таким густым.

Соус для салата "Цезарь"

Салат "Цезарь" не менее популярный, чем "Оливье". Эта заправка отличается от классической, хотя не менее вкусная.

Ингредиенты:

желтки вареные 2 шт.,лимонный сок 2 ст. л.,чеснок 2 зубчика,масло оливковое 50 г,масло подсолнечное 50 г,соль,черный молотый перец,орегано,базилик (необязательно).

Приготовление:

Чеснок пропустить через чеснокодавилку.Размять вилкой желтки и соединить с чесноком.Добавить все оставшиеся компоненты. Смешать блендером, чтобы масса стала однородной. Дать настояться 20 минут. Перед заправкой салата еще раз перемешать.

10 вкусных салатов без майонеза на Новый год

1. Салат с креветками и авокадо

Свежий, яркий салат с морепродуктами и цитрусовой заправкой. При этом можно использовать несколько видов заправки без майонеза.

Ингредиенты (на 2 большие порции):

250-300 г очищенных креветок,большой спелый авокадо,средний свежий огурец,150 г томатов черри,¼ небольшого красного лука или лука-шалота,небольшой пучок зелени (кинза, укроп, петрушка),½ шт. лимона или лайма для сока,2-3 ст. л. оливкового масла,соль и черный молотый перец - по вкусу.

Приготовление:

Сырые креветки быстро обжарить на разогретой сковороде, добавив немного оливкового масла и измельченного чеснока, либо отварить в подсоленной воде. Авокадо разрезать вдоль пополам, косточку вынуть, мякоть нарезать на кубики и сразу сбрызнуть соком лимона/лайма, чтобы авокадо не потерял цвет. Огурец нарезать кубиками или полукольцами, черри порезать пополам, лук тонко нашинковать, зелень мелко порубить. В просторной посуде все осторожно перемешать и заправить салат соусом. Добавить соль и перец по вкусу и еще раз перемешать.

Подходящие соусы

Лимонный

Ингредиенты:

30 мл оливкового масла,сок лимона (½ шт.),5 г меда.

Приготовление:

Все взбить блендером до однородной массы.

Медово-горчичный

К оливковому маслу, лимонному соку и меду добавить 1 ч. л. горчицы.

Сметанный

Ингредиенты:

00 г сметаны,15 мл лимонного сока,15 г зелени,10 г чеснока,5 г соли,5 г черного молотого перца.

Приготовление:

Зелень и чеснок измельчить и размять. Добавить соль и перец, тщательно перемешать. Соединить со сметаной и лимонным соком. Охладить в течение 30 минут, чтобы все ингредиенты соединились.

Йогуртовый

Ингредиенты:

250 г простого йогурта,1 ч. л. горчицы,1 зубчик чеснока,15 мл лимонного сока,соль/перец по вкусу.

Приготовление:

Все смешать с измельченным чесноком или взбить блендером до однородной массы.

Йогуртовый с творогом

В основе - легкие полезные ингредиенты из нежирного йогурта и мелкозернистого творога (по 200 мл), к которым добавить пару чайных ложек горчицы и сок из половинки лимона. К полученной массе присоединить два отварных размятых желтка и взбить всю заправку блендером.

Соус из авокадо

Гуакамоле классический

Ингредиенты:

2 шт. спелого авокадо,1 помидор,40 мл лимонного сока,0,5 луковицы репчатой,2 веточки кинзы,1 шт. красного острого перца,соль по вкусу.

Приготовление:

Мякоть авокадо размять вилкой, добавить лимонный сок.Добавить мелко нарезанный лук, острый перец без семян, измельченную кинзу.Все заправить солью, добавить измельченный помидор и снова перемешать.

Сметанный с авокадо

Ингредиенты:

1 спелый авокадо,100 г сметаны,зубчик чеснока,сок половинки лимона,соль/перец,свежая зелень и специи (паприка, чили).

Приготовление:

К размятой мякоти авокадо добавить сметану и измельченный чеснок, сок лимона, соль и перец. Размять ингредиенты вилкой или взбить блендером до однородной массы. По желанию положить измельченную зелень и специи.

2. Салат с красной рыбой и мандаринами

Салаты без майонеза с рыбой отличает легкий и сытный вкус. Это хороший образец современных блюд на Новый год, которые выигрывают за счет контраста вкусов и праздничной подачи.

Вариант с заправкой без майонеза представлен творожным сыром.

Ингредиенты:

100 г рукколы,5 ломтиков слабосоленой красной рыбы (семги, форели),1 шт. авокадо,100 г салата,2 ст. л. лимонного сока,80 г творожного сыра,2 ст. л. оливкового масла,140 г мандаринов,соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Рыбу нарезать тонкими слайсами, листья салата помыть и порвать на средние по величине части, мандарины разобрать на дольки. Выложить снизу рукколу, затем нарезанный кубиками авокадо, мандарин и рыбу, сверху украсить салатом. Приправить оливковым маслом с лимонным соком, выложив кусочки творожного сыра. Перемешать можно уже на порционной тарелке.

3. Салат с курицей и ананасом

Серию салатов без майонеза на праздничный стол продолжает легкая версия популярного новогоднего сочетания. Существует вариант с пекинской капустой, куриным филе, консервированным ананасом, отварными перепелиными яйцами и твердым сыром.

Приготовление:

Яйца отварить и нарезать дольками, куриное филе отварить и мелко нарезать. Мелкими кубиками порезать сыр и ананас, пекинскую капусту нарезать кольцами. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить смесью из простого йогурта с лимонным соком. Можно добавить в салат очищенные и нарезанные на кусочки яблоки, а к заправке добавить бальзамический уксус. Выложить салат в креманку и перемешать.

4. Греческий салат в новогодней подаче

Классика с акцентом на красивую сервировку и свежесть.

Ингредиенты для классического рецепта:

помидоры (можно черри) и огурцы - по 3 штуки,болгарский перец,30 г маслин,150 г брынзы или феты,30 мл оливкового масла,сок из половинки лимона,лук,орегано, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры нарезать ломтиками или разрезать черри напополам, огурцы - кружочками толщиной 1 см. В глубокой салатнице смешать полукольца лука и болгарского перца, добавить соль и перец, помидоры и огурцы. Сбрызнуть все лимонным соком, добавить оливковое масло, выложить кусочки брынзы или феты и маслины, посыпать орегано. Перед подачей подержать в холодильнике и все перемешать.

5. Салат с индейкой и гранатом

Сытный, но легкий вариант для тех, кто не хочет тяжелых блюд. Заправка может быть цитрусовой или йогуртовой.

Ингредиенты (на 2 порции):

200 г салата микс,300 г филе индейки,1 шт. граната,лук репчатый красный,2 мандарина,2 ст. л. оливкового масла,мед и специи по вкусу.

Приготовление:

Филе индейки нарезать на небольшие кусочки и потушить на оливковом масле на сковороде до мягкого состояния, приправив специями. Обжаренную индейку выложить, а в образовавшемся соусе приготовить заправку из красного лука, сока мандаринов и 1 ч. л. меда. Сок мандарина можно заменить на грейпфрутовый. На тарелки выложить салатную смесь, сверху - ломтики индейки, полить цитрусовой заправкой и украсить гранатовыми зернами, предварительно очистив от пленок. По желанию можно добавить бальзамический уксус.

Другой рецепт содержит несколько дополнительных ингредиентов:

сушеная клюква (50 г),орехи (фисташки, кешью),тыквенные семечки,натуральный йогурт (2 ст. л.) и жидкий мед в качестве заправки.

Тыквенные семечки и орехи надо мелко порубить и добавить к индейке, приправив сушеной клюквой с медом. Все перемешать на сковороде и довести мед до состояния пузырьков. Снять с огня и выложить на листья салатной смеси, добавив йогурт и зерна граната.

6. Салат с тунцом и кукурузой

Быстрый и универсальный вариант для большого стола. Потребует минимум ингредиентов и усилий в приготовлении. В качестве заправки подойдет оливковое масло с соком лимона или сметана.

Ингредиенты:

200 г консервированного тунца,200 г консервированной кукурузы,200 г свежего огурца,4 вареных яйца,4 ст. л. сметаны (20%),1 ч. л. горчицы,соль и перец по вкусу.

Приготовление:

С тунца слить жидкость, размять его вилкой или порезать на кубики. Также кубиками порезать огурец. Выложить все в миску, добавить консервированную кукурузу и кубики яиц. Сделать заправку из сметаны, горчицы, соли и перца. Либо использовать оливковое масло с соком лимона. Также можно добавить немного зелени, лук и болгарский перец.

7. Салат с запеченной свеклой и фетой

Яркий цвет, польза и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

3-4 средних свеклы,100-150 г феты,несколько веточек петрушки,2 зубчика чеснока,3 ст. л. растительного масла,соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу запечь отдельно, обернув каждую фольгой. Приготовить заправку из измельченного чеснока, масла, сока половинки лимона, соли и перца. Свеклу очистить и нарезать кубиками, добавив кубики феты. Полить все заправкой и посыпать порубленной петрушкой.

В качестве возможного варианта - приготовить салат с рукколой (50 г) и измельченными грецкими орехами, приправив бальзамическим уксусом, медом, горчицей и оливковым маслом.

8. Теплый салат с баклажанами

Хорошая альтернатива тяжелым мясным блюдам, способная стать настоящим украшением праздничного стола за счет пикантного вкуса теплых баклажанов и чесночной заправки.

Ингредиенты:

2-3 спелых помидора,небольшой баклажан,2 зубчика чеснока,оливковое масло для заправки (3 ст. л.),растительное масло для обжарки баклажана,3-4 ст. л. картофельного крахмала,сок половинки лимона и творожный сыр,кинза, укроп, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры крупно нарезать дольками или кружочками. Приготовить заправку из оливкового масла, соли, перца и сока лимона. Баклажаны нарезать, чуть присыпать солью, чтобы убрать горечь и промыть. Затем обвалять в крахмале и обжарить в масле. Выложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от остатков масла. Смешать с помидорами, творожным сыром и чесночной заправкой. Подавать салат теплым.

9. Салат из битых огурцов с креветками

Модный азиатский акцент для новогоднего стола.

Ингредиенты:

2-3 битых огурца среднего размера,200 г креветок или других морепродуктов (кальмары, мидии или микс),семена кунжута - 2 ст. л.,соевый соус - 2 ст. л.,рисовый уксус - 1 ст. л.,растительное масло - 1 ст. л.,мед - 1 ст. л.,1 зубчик чеснока,1 ч. л. тертого корня имбиря,1 ч. л. соли,свежемолотый черный перец,свежая зелень для украшения (петрушка, кинза или зеленый лук).

Приготовление:

В миске соединить соевый соус, рисовый уксус, растительное масло, мед, чеснок, имбирь, соль и перец, перемешать до получения однородной консистенции. Отставить соус в сторону, чтобы он настоялся. Очистить битые огурцы от кожуры (необязательно, но без кожуры они более нежные) и нарезать их на тонкие полукруглые ломтики. Неочищенные креветки разморозить заранее, удалить панцирь и кишечник. Обжарить на сковороде в небольшом количестве растительного масла до готовности, добавить в миску с огурцами. Обжарить кунжут на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания. Перед подачей полить салат заправкой и аккуратно перемешать. Посыпать обжаренным кунжутом и украсить мелко нарубленной свежей зеленью.

10. Салат с рукколой, свеклой и орехами

Легкий финальный акцент для праздничного меню. Можно готовить с запеченной или вареной свеклой.

Ингредиенты (на 2 порции):

300 г свеклы,100 г рукколы,10 г грецких орехов,оливковое масло и лимонный сок (по 2 мл).

Приготовление:

Вареную или запеченную свеклу нарезать соломкой и выложить на блюдо. Рукколу промыть и просушить, выложить на тарелку к свекле. Сбрызнуть салат маслом с соком лимона. Посыпать измельченными орехами. Добавить соль и молотый перец по вкусу. Также можно добавить в салат 100 г творожного сыра. Перед подачей все перемешать.

Как составить новогоднее меню без майонеза

Сколько салатов нужно подавать на новогодний стол и какие блюда лучше сочетать между собой? Основных правил несколько:

Лучше не перегружать салаты сложными ингредиентами, многие из которых могут не сочетаться между собой.Сочетать можно разные салаты с основными ингредиентами из рыбы, мяса или овощей.Уделить внимание подаче и цветовой гамме, благодаря которой легкие салаты будут выглядеть особенно аппетитными.

На новогодний стол рекомендуется подать 2-3 разных вида салатов. Один - легкий и простой из овощей с добавлением сыра, другой - классический (оливье, мимоза, селедка под шубой), третий - с мясом, птицей, рыбой или морепродуктами.

Рекомендации по составлению меню

Не повторять ингредиенты для салатов, чтобы они не наскучили гостям.Учитывать сочетаемость ингредиентов. Заправка должна не перебить вкус блюда, а только подчеркнуть его. Например, для салатов с мясом, крупами или твердым сыром можно использовать зеленое масло, приготовленное из зелени (базилика, укропа, зеленого лука).Использовать легкие заправки. Например, йогуртовую заправку с зеленью, заправку на основе соевого соуса с кунжутом или натуральный йогурт с чесноком и укропом.Заменять овощи. Например, в оливье можно заменить половину картошки на запеченный корень сельдерея или мелко нарезанную цветную капусту (бланшированную) - они дадут текстуру и уберут крахмалистую тяжесть.Использовать сезонные продукты. Например, гранат, фиолетовый лук, тыкву, яблоки, цитрусовые - это сделает стол ярче, под стать новогодней елке.Необязательно делать одинаковое количество, если известно, какие салаты гости будут есть больше (например, оливье вместо греческого). Готовить в соответствующих пропорциях.На одного человека достаточно 200-250 граммов салатов всех видов.Учесть, что традиционных салатов (оливье, селедка под шубой) обычно съедают больше, чем блюд по новым рецептам.

Какие виды салатов могут заменить основные блюда?

Салат может запросто заменить основное блюдо, если он сбалансированный. Главное, чтобы в нем было достаточно белка: это может быть мясо, рыба, морепродукты, яйца, творог, бобовые - то, что дает сытость.

Также нужны сложные углеводы: картошка, киноа, булгур, паста или плотные овощи - они делают салат питательнее. И, конечно, свежие овощи и зелень - для объема, текстуры и пользы. Заправка должна связывать все вместе, но не перетягивать на себя внимание. Оливковое масло, йогурт, легкий соус - этого вполне достаточно.

В итоге получается блюдо, которое и насыщает, и не перегружает. При этом готовить его часто проще, чем полноценное основное.

Часто задаваемые вопросы

Какие салаты без майонеза подойдут для Нового года?

Подойдут легкие блюда из простых ингредиентов - овощей и зелени в сочетании с курицей, креветками и рыбой. Майонез в этом случае можно заменить легкими заправками на основе томатного сока, соевого соуса, растительного или оливкового масла. А можно использовать "белую" заправку, наиболее приближенную к майонезу: ее основой может стать йогурт, сметана или сливки с добавлением сока лимона и горчицы.

Чем лучше заменить майонез в праздничных салатах?

Можно заменить майонез на натуральный или греческий йогурт в сочетании с лимонным соком и горчицей. Также можно добавить в постный соус чеснок и зелень, что прекрасно подойдет для овощных салатов.

Соус, приготовленный на основе сметаны с солеными огурцами или горчицей, больше подойдет для мясных салатов. В то время как для салата с креветками в качестве заправки можно использовать густую и ароматную основу из авокадо, натурального йогурта, лимонного сока и мелко рубленного чеснока.

Можно ли приготовить салаты без майонеза заранее?

Можно, но важно правильно подготовить ингредиенты и хранить само блюдо. Например, ингредиенты для овощных салатов перед нарезкой следует хорошо высушить. При этом незаправленные салаты хранятся гораздо дольше заправленных.

Для салатов с крупами и макаронами заправку лучше хранить отдельно и заправлять их прямо перед подачей. Для маринованных салатов это правило не работает, так как их ингредиенты как раз должны пропитаться.

Что касается хранения, то лучше использовать стеклянные или качественные пластиковые контейнеры. Хранить при температуре 2-4 °C.

Пример салатов, которые можно заготовить заранее, - легкие овощные с консервированной фасолью и сладкой кукурузой. При этом жидкость надо слить, добавить мелко нарезанный лук, перец, зелень и помидоры. Для заправки можно использовать сок лайма и масло. В грибной салат с фасолью можно добавить морковь и лук, а заправить растительным маслом.

Подойдут ли салаты без майонеза для гостей с детьми?

Определенно подойдут за счет легкого вкуса и полезных свойств. Они могут быть такими же полноценными, что и обычные фруктовые и овощные с добавлением курицы или рыбы.

Какие заправки самые универсальные за исключением майонеза?

На основе горчицы с соком лимона или лайма и оливковым маслом. Подойдет для салатов с сыром, свежими овощами и оливками.На основе авокадо с добавлением натурального йогурта, сока лимона или лайма, оливкового масла и черного молотого перца. Подойдет для сытных мясных или рыбных салатов, а также для блюд с суховатыми ингредиентами.Так называемая азиатская заправка с балансом сладкого, кислого, соленого и острого вкуса. В качестве ингредиентов для соуса используются оливковое масло и соевый соус, молотый черный перец, имбирь и измельченный чеснок. Можно добавить чайную ложку меда и кунжутного масла.

Заключение

Легкие салаты без майонеза способны не только разнообразить праздничный стол и сделать его легче и современнее, но и добавить яркости неповторимых красок в гастрономическую палитру новогоднего меню.

При этом готовить салаты без майонеза можно не только на Новый год. Они подойдут для множества праздников. Более того, подобные блюда способны угодить самым разным вкусовым предпочтениям. Даже 2-3 таких салата могут стать прекрасной заменой традиционным классическим.