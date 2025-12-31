Похмельный лайф-лист: топ-5 рецептов для бодрого начала года

Не успеем мы оглянуться, как ночь с 31 на 1 пронесется мимо нас. Кажется, еще вчера мы наряжали елку, а уже сегодня спим до обеда и мучаемся головной болью от выпитого накануне алкоголя. Похмелье — дело такое... Кому-то достаточно пару бокалов шампанского, чтобы страдать на следующий день.

© Freepik

И казалось бы: можно не употреблять, но как же новогодняя традиция выпить по бой курантов бокальчик игристого и загадать желание? Так вот, мы собрали для вас 5 работающих рецептов, которые помогут снять симптомы похмелья 1 января и нормально его провести!

Солянка

Наваристый, кисленький, жирненький и сытный... То, что нужно нашему организму 1 января! Понятное дело, готовить его нужно накануне, потому что вряд ли у вас будут силы делать это с похмелья. В принципе, вы можете взять любой рецепт солянки, но если лень искать, и вы уже наткнулись на нашу статью, запоминайте.

Ингредиенты

Говядина на кости — 400-500 г.

Копчености (ветчина, охотничьи колбаски, бекон) — 250-300 г.

Лук — 1-2 шт.

Маринованные огурцы — 3-4 шт.

Томатная паста — 1-2 ст. л.

Маслины без косточки — 100 г.

Лимон — 1/2 шт.

Лавровый лист, перец горошком.

Растительное масло.

Соль, зелень.

Приготовление

Сварите бульон из говядины, процедите. Обжарьте лук, добавьте нарезанные огурцы и томатную пасту. Потушите все вместе пару минут. Нарежьте копчености и отварное мясо произвольными кусочками, выложите в бульон, добавьте овощную зажарку и специи. Поварите солянку 10-15 минут, затем положите маслины и ломтик лимона. Дайте настояться перед подачей.

Суп «Хаш»

Крепкий и наваристый бульон с высоким содержанием желатина и коллагена. Он помогает восстановить водно-солевой баланс и подзарядить энергией после тяжелой ночи. Горячий суп улучшает самочувствие, уменьшает головную боль, обволакивает желудок и абсорбирует алкоголь. То, что нужно 1 января! А готовится проще простого.

Ингредиенты

Говяжьи ноги или рубец — 1,5-2 кг.

Чеснок — по вкусу.

Соль.

Лаваш или сухие лепешки — для подачи.

Приготовление

Очищенные говяжьи ноги или рубец долго варят на медленном огне — обычно 4-6 часов. Это нужно для получения максимально насыщенного, густого бульона. Солят суп в самом конце. Подают хаш очень горячим, с толченым чесноком, лавашем или сухими хлебцами.

Безалкогольный коктейль «Кровавая Мэри»

Томатный сок и сельдерей богаты антиоксидантами, которые помогают печени справиться с токсинами после алкоголя. Плюс ко всему, «Кровавая Мэри» освежает и тонизирует организм, пробуждает аппетит.

Ингредиенты

Томатный сок — 200 мл.

Лимонный сок — 1-2 ч. л.

Соус ворчестер — несколько капель.

Тобаско — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Сельдерей — для подачи.

Приготовление

Смешайте томатный и лимонный соки, добавьте соусы и специи, слегка встряхните в шейкере или просто перемешайте. Подавайте со льдом и стеблем сельдерея. Также можно добавить к коктейлю соленый огурчик — с похмелья будет не лишним.

Освежающий огуречно-зеленый смузи

Комбинация огурца, зелени и лимона богата антиоксидантами, которые помогают организму справляться с последствиями большого количества алкоголя. Зелень поддерживает работу ЖКТ, огурец мягко восполняет жидкость, а лимонный сок помогает выводить токсины.

Ингредиенты

Свежий огурец — 1 шт.

Зелень (шпинат, петрушка или сельдерей) — небольшая горсть.

Лимонный сок — по вкусу.

Приготовление

Промойте огурец и зелень, нарежьте крупными кусочками. Переложите в чашу блендера, добавьте лимонный сок (обычно достаточно половины лимона) и измельчите до однородности. При необходимости подлейте немного воды, чтобы добиться оптимальной для питья текстуры. По желанию можно посолить или поперчить смузи, но это совсем не обязательно.

Суп с мацони

Кисломолочная основа (мацони) хорошо утоляет жажду, успокаивает желудок, поддерживает микрофлору кишечника и помогает мягко восстановиться после нагрузки алкоголем. Овощи и зелень дают легкость и свежесть. Суп нужно есть холодным, что бодрит 1 января.

Ингредиенты

Свежие огурцы — 2 шт.

Редис — 150 г.

Зеленый лук — крупный пучок.

Маринованные огурцы — 100 г.

Укроп, кинза, петрушка — по пучку.

Имеретинский сыр — около 100 г.

Мацони — 1-2 стакана.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кубиком свежие огурцы, редис и имеретинский сыр. Мелко порубите зелень. Мацони разведите холодной водой до консистенции кефира. Смешайте все ингредиенты, посолите и залейте охлажденным мацони по вкусу.