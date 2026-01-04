Бутерброды с красной икрой по рецепту ресторана «Прага»

В 60-е годы знаменитый московский ресторан «Прага» кормил посольства и Кремль. Среди его хитов, помимо сыра и влашского салата, были бутерброды с красной икрой. Весь столичный свет обожал эту закуску из-за особой подачи масла. Этот ресторанный рецепт можно легко повторить дома: вашим гостям понравится.

Подготовьте все заранее. Масло отправьте в морозилку минимум на час. Свежий багет нарежьте ломтиками. Лимон с тонкой кожурой помойте, обсушите, нарежьте тонкими кружками и разрежьте каждый на четвертинки, отмечает канал «Волшебная еда».

Начните собирать: на ломтики багета натрите стружкой замороженное сливочное масло. Сверху положите кусочек лимона. Аккуратно выложите чайной ложкой красную икру. Украсьте листиками укропа или петрушки.

Эту закуску можно подать к игристому вину или крепким напиткам. Простой рецепт из легендарного ресторана сделает ваш праздничный стол изысканным, а готовится он буквально за пять минут до прихода гостей.

Кстати, в дополнение к ним можете приготовить горячие бутерброды с килькой. Такие же же готовили в далеком советском детстве. Аппетитная и хрустящая закуска готовится всего за 20 минут из простых и недорогих ингредиентов.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную красную икру. Специалисты советуют внимательно изучать этикетку. На ней четко должны быть прописаны дата производства и упаковки, а также название рыбы. В жестяной банке должно быть написано слово «ИКРА», писал «ГлагоL».