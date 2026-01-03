Легкий и острый: морковный салат в азиатском стиле за 15 минут
Зимними вечерами острые блюда отлично спасают от холодов. Особенно актуален рецепт от , когда времени на готовку нет, но чего-то вкусненького очень хочется.
Вам понадобятся:
- три средние моркови;
- половинка перца чили;
- два зубчика чеснока;
- две столовые ложки соевого соуса;
- по одной столовой ложке кунжутного масла, рисового уксуса и меда;
- ½ ч. л. молотой паприки;
- зеленый лук и кунжут по вкусу.
Нарежьте морковь длинными и тонкими ломтиками, сердцевину удалите. Переложите нарезку в контейнер, добавьте мелко нарезанные перец чили и чеснок, соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, паприку и мед. Все встряхните несколько раз и оставьте мариноваться на 10-15 минут. Сверху украсьте кунжутом и луком.
