Легкий и острый: морковный салат в азиатском стиле за 15 минут

Зимними вечерами острые блюда отлично спасают от холодов. Особенно актуален рецепт от , когда времени на готовку нет, но чего-то вкусненького очень хочется.

Вам понадобятся:

три средние моркови;

половинка перца чили;

два зубчика чеснока;

две столовые ложки соевого соуса;

по одной столовой ложке кунжутного масла, рисового уксуса и меда;

½ ч. л. молотой паприки;

зеленый лук и кунжут по вкусу.

Нарежьте морковь длинными и тонкими ломтиками, сердцевину удалите. Переложите нарезку в контейнер, добавьте мелко нарезанные перец чили и чеснок, соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, паприку и мед. Все встряхните несколько раз и оставьте мариноваться на 10-15 минут. Сверху украсьте кунжутом и луком.

Также «ГлагоL» рассказывал о рецептах необычных морковных салатов. Один из них — марокканский, с лимонной цедрой, зирой, паприкой и чесноком. Второй — острый и пикантный, с огурцами, уксусом и паприкой, который можно дополнить соевым соусом и кунжутным маслом.