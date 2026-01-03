Необычные открытия 2025 года о еде: от муравьиного йогурта до идеального яйца

В 2025 году на стыке кухни и лаборатории появились неортодоксальные кулинарные хиты: от «муравьиного» йогурта до мисо, сброженного в космосе. Как пишет Sciencenews, ученые все активнее смешивают биологию и гастрономию, получая неожиданные вкусы и новые идеи по сохранению продуктов.

1. Муравьиный йогурт

Первым в очереди оказался йогурт, созданный с участием муравьев. Красные лесные муравьи (Formica rufa и F. polyctena) носят на себе бактерии, вырабатывающие кислоты, и эти микроорганизмы могут загущать и подкислять молоко — прием, который исторически использовали в Болгарии. Исследователи положили четыре муравья в банку с сырым коровьим молоком и поместили ее в муравейник. Теплая, активная колония ускорила брожение, и за ночь молоко превратилось в кислый густой крем. Идея «ползучих су-шефов» может показаться кому‑то неприятной, но результат удивил своим вкусом.

2. Изящная подача сыра

Физика также постаралась сделать закуску художественнее: ученые выяснили, почему при тонкой нарезке «голова монаха» сыр заворачивается в причудливые волны, похожие на оборки юбки танцовщиц фламенко. Причина в особом вращающемся лезвии: при обкатке корки край сжимается и трется, середина уплотняется сильнее, чем периферия, из‑за чего более длинные внешние полоски завиваются.

3. Резка лука без слез

С практической пользой для домашней кухни связаны и исследования лука. Ученые выяснили, что медленная нарезка острым ножом снижает выброс слезоточивых капель — то есть при такой технике глаза будут реже слезиться.

4. Космическая ферментация

Еще один громкий эксперимент — мисо, ферментированное на борту Международной космической станции. Это первый целенаправленный опыт брожения пищи в орбите: после возвращения мисо протестировали 14 дегустаторов и обнаружили более ореховые нотки по сравнению с наземными образцами. Опыты открывают новые горизонты для улучшения вкуса и возможного хранения еды в космических экспедициях.

5. Истинная палеодиета

Палеонтология тоже добавила пикантности: ученые предположили, что неандертальцы могли регулярно есть опарышей. Это помогло объяснить странную химическую метку на их костях, похожую на метаболический след суперхищников — а личинки богаты именно тем соединением, которое в больших количествах нашли исследователи.

6. Идеальное яйцо

Наконец, любителям яиц предложен способ получить идеальную консистенцию желтка и белка одновременно. Сложно добиться гармонии, поскольку белок и желток обычно затвердевают при разных температурах. Итальянские ученые позаимствовали метод из исследований в области пластмасс. Периодическое чередование температуры приготовления яиц позволяет получить, как они считают, идеальный результат. Сначала опустите яйцо в кастрюлю с кипящей водой. Через две минуты переложите его в воду комнатной температуры, продолжая чередовать каждые две минуты. Повторите это ровно 8 раз, и вам захочется добавки.