Секрет шелковистого соуса для пасты

Вы когда-нибудь замечали, какой в ресторанах нежный соус? Он не стекает на дно, а прилипает к пасте. Автор канала «Шеф Влад» рассказывает, в чем секрет.

При варке макарон в воду выделяется крахмал — это главный помощник. Он связывает воду и масло и делает соусы такими бархатистыми и глянцевыми.

Для начала сварите пасту, но не промывайте. На сковороде разогрейте основу для соуса и добавьте туда крахмальную воду из макарон, все перемешайте. Затем добавьте пасту и активно помешивайте. Способ работает с любыми видами заправок.

