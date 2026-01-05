Третье место в топе желанных — у бутербродов с красной икрой (6%), в топе наскучивших — у холодца (3%).

Традиционные для зимнего праздника салаты заняли первую и вторую строчки в обоих списках. Оливье остался безоговорочным лидером как в списке любимых блюд россиян (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). На втором месте в предпочтениях — «сельдь под шубой» (15%), причём салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%). Такие результаты исследования сервиса Superjob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что женщины больше любят оливье, мандарины и красную икру. Мужчины чаще признаются, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничном столе. Они чаще женщин отдают предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски, шашлыку.