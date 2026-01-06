Как выбрать вкусный кофе, если вы не разбираетесь в сортах

Огромный выбор кофе в магазине может сбить с толку. К тому же на упаковках много громких слов вроде «спешелти», «органик» или «итальянская обжарка». На самом деле, чтобы купить вкусный кофе, не нужно быть экспертом. Достаточно обращать внимание на несколько ключевых деталей и игнорировать маркетинговые фишки.

© РИА Новости

В первую очередь нужно обратить внимание на дату обжарки. Вкус кофе раскрывается в первый месяц после обжарки. Ищите именно эту дату, а не срок годности. Если кофе обжарен более 2–3 месяцев назад, он уже начал терять аромат.

Обратите внимание на происхождение. Конкретная страна и регион (например, Йиргачефф в Эфиопии или Уила в Колумбии) указывает на то, что вы держите качественный продукт. Соответственно, чем более расплывчатая надпись «кофе из Латинской Америки», тем меньше к нему должно быть доверия. Кстати, разные регионы дают разные вкусовые профили: Эфиопия и Кения — фруктовые и цветочные ноты, Бразилия — шоколад и орехи, Индия — более плотный и землистый вкус.

Многие производители теперь указывают, для какого способа заваривания предназначен кофе: для фильтра, эспрессо или универсальный. Если вы предпочитаете мягкий и привычный вкус, выбирайте кофе для эспрессо средней или темной обжарки. Кофе для фильтра и светлой обжарки часто дает яркую кислотность.

Изучите состав. Под формулировкой «кофе жареный в зернах» чаще подразумевают смесь неизвестных сортов или дешевую робусту. Хорошо, если указаны конкретный сорт (арабика) и метод обработки (мытый, натуральный или honey). Они влияют на вкус: мытая обработка дает чистый и яркий вкус, натуральная — сладость и плотность.

Учитывайте степень обжарки. Светлая обжарка подчеркивает кислотность и фруктовые ноты, средняя дает самый сбалансированный вариант, темная отдает горечью и дымными оттенками.

Как ранее писал «ГлагоL», свежесть​‍​‌‍​‍‌ кофе гарантирует вкус напитка. Даже самые дорогие сорта быстро потерять аромат, если не следить. Кофе не любит кислород, свет, тепло, влагу и сторонние запахи.