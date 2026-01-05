Священник рассказал, какие блюда должны быть на столе в Рождество

Сочельник или навечерие — период накануне Рождества. Это время, когда верующие готовятся отметить главный, но самый строгий праздник христиан. А строгий он, потому что еще длится пост. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие блюда должны быть на столе в это торжество, а какую пищу лучше не употреблять.

12 блюд

По словам священника отца Андрея, последний день накануне Рождества имеет два названия. Народное — Рождественский сочельник — по названию блюда из вареной пшеницы или риса с медом, сочива. Второе название используют больше в церковной среде — Навечерие Рождества Христова.

«Когда говорят навечерие, то имеют в виду день накануне праздника», — пояснил священник.

Итак, на рождественском столе, по традициям, должно присутствовать 12 блюд.

«Почему именно столько блюд? А потому что апостолов было 12, — сказал представитель духовенства. — Традиционно хозяйки готовили блины, символизирующие солнце. Считалось, что первый блинчик нужно отдать домашним питомцам. Затем на стол ставили студень, рыбу, заливное, медовые пряники, хлебцы с маком и медом».

Рождественский стол

Главным блюдом на столе является кутья — символ жертвы бога. Кутья может быть пшеничной, перловой, рисовой с медом, маком, орехами, изюмом, сухофруктами. Мак символизирует невинно пролитую кровь, а мед — чистоту и слово божье.

Еще одно блюдо — свежий хлеб, обязательно круглый. Из напитков: узвар или компот из сухофруктов с сушеным яблоком, грушами, сливами, абрикосом и шиповником. Из холодных закусок — овощной салат и квашенная капуста.

Горячее блюдо тоже присутствовало: постный борщ или грибной суп. Разбавить стол можно еще овощными соленьями, постными голубцами и постными варениками с картошкой, капустой или кашей.

Завершить список может вкусный десерт из запеченных яблок.

Чего нельзя

«Категорически запрещалось ставить на стол — особенно тем, кто соблюдал пост — мясные продукты и алкогольные напитки», — сказал священник.

Церковнослужитель отметил, что к ужину следует приступать с восхождением первой звезды — около 17:30 по московскому времени. До этого времени рекомендуется ничего не есть, а только пить воду.

Священник напомнил, что пост заканчивается с наступлением Рождества, после ночной праздничной службы.

