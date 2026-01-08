Готовим салат «Витаминный» из капусты и моркови

Салаты из свежих овощей давно заслужили репутацию самых полезных и доступных блюд в рационе человека. Особенно ценным считается сочетание капусты и моркови.

Капуста содержит клетчатку, витамины C и K, фолиевую кислоту и минералы, включая калий и кальций. Она способствует улучшению работы кишечника, укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья сердца. Морковь богата каротиноидами (провитамином A), антиоксидантами и витаминами группы B, что благоприятно сказывается на зрении, состоянии кожи и общем уровне энергии.

Карлыгаш Тулешева, шеф-повар кафе «Территория Вкуса»:

«Регулярное употребление «Витаминного» салата обеспечивает организм необходимыми микроэлементами, способствует нормализации пищеварения и снижает риск дефицита витаминов. Расскажу, как правильно приготовить это нехитрое блюдо».

Салат получается очень вкусным, полезным и недорогим. Основные ингредиенты – капуста и морковь. Можно сделать салат только из них, если заправить их подсолнечным маслом. Но мы предлагаем добавить в блюдо дополнительные продукты.

Ингредиенты

Время приготовления: 10-15 минут

Количество: 2

КБЖУ (на порцию)

Калорийность: около 70-90 ккал (зависит от масла)

Белки: 1,5 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 5 г

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 200-250 г;

морковь свежая — 1-2 шт. (150-200 г);

лук репчатый или зелёный — 1 небольшая головка (по желанию);

соль — по вкусу (рекомендуется морская);

уксус (яблочный или винный) или лимонный сок — 1-2 ч. л.;

оливковое масло — 1-2 ст. л.;

специи — чёрный перец, паприка, зелень (по вкусу).

Эта версия блюда – самая низкокалорийная и приближённая к оригиналу.

Подготовка ингредиентов

Капусту необходимо очистить от верхних повреждённых листьев, разрезать кочан на половинки или четверти, удалить кочерыжку. Далее нарезать тонкой соломкой или нашинковать с помощью специальной тёрки для капусты. Мелкая нарезка ускоряет маринование и смешивание с другими ингредиентами. Морковь очистить, помыть и натереть на крупной или средней тёрке. Для более нежной текстуры можно использовать тёрку для корейской моркови или кухонный комбайн. Нарезанная морковь легко впитывает заправку и сохраняет яркий цвет. Репчатый лук очистить от шелухи, нарезать мелкими кусочками или тонкими полукольцами. Тереть его на тёрке не нужно – так он даст слишком много сока и испортит текстуру салата.

Если используете другие ингредиенты, их тоже промойте, очистите от кожуры и мелко покрошите. Какие ещё овощи можно добавить в рецепт – читайте ниже.

Приготовление салата

Подготовленные овощи положите в глубокую миску. Туда же добавьте соль и специи, а также зелень при наличии. Всё тщательно перемешайте ложкой, чтобы овощи равномерно распределились. Далее нужно заправить салат. Классическая заправка – яблочный уксус, оливковое масло и щепотка соли. Отправьте ингредиенты в миску с овощами и всё ещё раз хорошо перемешайте.

Другие варианты заправки:

оливковое масло + свежий сок лимона + немного мёда;

растительное масло + сок лимона + свежая петрушка или укроп;

подсолнечное масло + паприка.

Важное условие – заправляйте блюдо непосредственно перед тем, как поставить на стол. Так овощи сохранят хрустящую структуру.

Подача

Салат можно укладывать в салатник или сервировать порционно на тарелках. Дополнительно его украшают зеленью, семенами тыквы или поджаренным кунжутом. Яркий оранжевый цвет моркови и свежая зелень делают блюдо привлекательным визуально. Салат не подают как самостоятельное блюдо. «Витаминный» хорошо сочетается с мясом и рыбой, крупами и бобовыми. Он служит лёгким гарниром, снижая калорийность основного приёма пищи и обогащая рацион клетчаткой и витаминами.

Преимущества употребления

Салат из капусты и моркови богат витаминами A, C, K, каротиноидами и минералами (калий, кальций, магний), которые поддерживают зрение, укрепляют кости, регулируют обмен веществ и повышают сопротивляемость организма к инфекциям.

Высокое содержание клетчатки улучшает перистальтику кишечника, способствует нормализации микрофлоры и снижает риск запоров. Кислота из лимонного сока или уксуса стимулирует выделение пищеварительных ферментов, повышая усвояемость пищи.

Если нет никаких противопоказаний (ГЭРБ, повышенная кислотность), то в день допустимо употреблять до 400 г для взрослого человека. Оптимальная порция – 100-200 г ежедневно. У салата довольно яркий вкус, он не надоедает при частом употреблении и не вредит фигуре.

Даже если оригинальная версия рецепта наскучила, всегда есть возможность её изменить. Например, добавьте в блюдо яблоко или болгарский перец. Готовый салат (без заправки) храните в холодильнике в контейнере до 24 часов. Так овощи не повянут и сохранят пользу.