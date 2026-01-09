Домашняя буженина, которая всегда получается сочной

Буженина — универсальное блюдо, которое одинаково уместно и на праздничном столе, и в повседневном меню. Ее подают холодной как закуску, включают в мясные нарезки, кладут в бутерброды и сэндвичи, а в горячем виде она легко становится полноценным основным блюдом. Любят буженину за простоту и результат: правильно приготовленное мясо получается мягким, сочным и насыщенным по вкусу, как отмечает автор канала «С грядки — к столу».

Ингредиенты (на 20 порций):

свинина (окорок или шея) — 2,5 кг;

чеснок — 100 г;

горчица дижонская или столовая — 3 ст. л.;

перец черный горошком — 2 ст. л.;

масло растительное — 4 ст. л.;

тимьян сушеный — 1 ст. л.;

соль — 1 ст. л.

Классическую буженину готовят из свинины. Чаще всего выбирают шею, окорок или лопатку. Важно, чтобы кусок был цельным, идеально подходит охлажденное мясо с небольшим слоем жира — именно он сохраняет сочность при запекании. Мясо промывают, обсушивают и обязательно шпигуют чесноком, делая глубокие проколы с разных сторон.

Маринад собирается из чеснока, черного перца крупного помола, горчицы, соли, растительного масла и тимьяна. Этой смесью свинину тщательно натирают, после этого мясо плотно заворачивают в фольгу и убирают в холодильник минимум на 8–12 часов, а лучше на сутки — за это время оно пропитывается специями и становится особенно ароматным.

Запекают буженину при температуре 170–180 градусов около двух–двух с половиной часов, поставив противень в духовку и добавив немного горячей воды на дно. За 15 минут до готовности фольгу можно раскрыть и подрумянить мясо. После духовки буженине важно дать «отдохнуть»: сначала в тепле, затем в холодильнике.

