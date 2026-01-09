Универсальный чесночный соус: простой рецепт для мяса и овощей

Чесночный соус в домашних условиях готовится легко и быстро. Подробный рецепт описывает автор канала Daniel_Cooks.

Для него понадобятся майонез «Провансаль» – 300 г, сметана 20% – 300 г, свежий укроп – 30 г, чеснок – 2 зубчика или по вкусу, лимонный сок – 2 чайные ложки, соль и черный перец – по 0,5 чайной ложки, тоже по вкусу.

Сначала сметану соединяют с майонезом и хорошо перемешивают. Лимонный сок выдавливают, процеживая семена, и добавляют в соус. Укроп мелко нарезают и тоже отправляют в смесь. После этого солят, перчат и тщательно перемешивают. В самом конце выдавливают чеснок и снова перемешивают, чтобы аромат равномерно распределился.

Соус накрывают пленкой и оставляют в холодильнике на один-три часа, чтобы вкусы успели полностью раскрыться. Получается густой, ароматный соус, который отлично подходит к мясу, овощам или любым любимым блюдам. Пищевая ценность такого соуса на 100 граммов: калории – 379 ккал, белки – 3 г, жиры – 39 г, углеводы – 4 г.