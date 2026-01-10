Лосося не существует: что на самом деле скрывается под этим названием

А что, если сказать прямо: никакого лосося в природе не существует. В реках и морях вы ее не встретите, как ни старайтесь. При этом каждый из нас хотя бы раз покупал «лосося», готовил из него праздничные блюда и был вполне доволен результатом, как уточняет автор канала «Книга животных».

© ГлагоL

На самом деле слово «лосось» — это общее торговое название, под которым скрываются почти все промысловые виды семейства лососевых. Очень удобный ход: покупатель сам дорисовывает в воображении образ дорогой и благородной рыбы, даже если на прилавке лежит совсем другой представитель семейства.

Чаще всего под этим именем продают горбушу. Это самая мелкая, самая массовая и самая дешевая из лососевых. Ее добывают в огромных количествах, и даже активный промысел не подрывает численность. В Норвегии, например, горбушу и вовсе считают сорной рыбой, мешающей более ценным видам.

Второй популярный вариант — кета. Она заметно крупнее, весит от четырёх до десяти килограммов, но из-за своей распространенности тоже не считается деликатесом. В год ее вылавливают сотнями тысяч тонн.

Если уж совсем повезет, на стол может попасть нерка, кижуч или голец. Это более дорогая и редкая рыба, поэтому ее обычно продают под собственным названием. А вот чавычу вы точно не увидите под вывеской «лосось». Самая редкая, дорогая и ценная рыба всегда идёт по имени — слишком уж высока цена.

Вывод простой: «лосось» — это не вид, а удобная вывеска. Под ней могут скрываться как самые обычные, так и по-настоящему королевские рыбы.