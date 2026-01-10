Какую рыбу выбрать к празднику: форель или семгу

«Что брать: семгу или форель?» — классический ступор у рыбного прилавка, особенно перед праздниками. Разбег в цене приличный, а на вид — вся одинаковая. Многие думают, что форель — это такая «эконом-версия», но на деле все интереснее, о чем рассказывает автор канала Сергей Малоземов.

© ГлагоL

Форель сейчас почти вся фермерская. Хозяйств на каждом углу полно, рыба эта растет бодро и не так капризничает, как семга, которой нужны особые условия, отсюда и ценник пониже. По составу там плюс-минус одно и то же. Все эти истории про пользу для сердца и кожи работают в обоих случаях, так что переплачивать только за «бренд» смысла мало.

Семга чуть жирнее, чуть мягче, но если их обеих посолить или запечь, то даже заядлый гурман может промахнуться. Сергей для себя этот вопрос закрыл: берет проверенную слабосоленую форель в соседнем магазине. Стабильно вкусно, соль в меру и кошелек не так страдает. Кто-то заморачивается и солит сам даже горбушу, и получается отлично, но хорошая форель хороша тем, что ей вообще ничего не нужно — максимум капля лимона и пара веточек зелени.

Любимый рецепт Сергея очень простой:

форель (филе или стейки) — 500–600 г;

небольшой лимон;

апельсин или мандарин;

чайная ложка оливкового масла;

соль и черный перец;

тимьян или розмарин.

После этого кладет рыбку в пергамент, сверху пару кружков апельсина и в духовку на 15 минут при 180 градусах.

