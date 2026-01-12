Заливной пирог на сковороде: сочная начинка и нежное тесто

Этот пирог спасет, когда хочется чего-то вкусного к чаю, а духовку включать неохота. Готовится все на одной сковороде, начинка — простая обжарка капусты с фаршем, а сверху — нежное заливное тесто. Получается сочно, сытно и очень красиво. И да, он точно выйдет даже с первого раза.

Для начинки понадобится:

Капуста 150 г

Фарш 250 г

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Масло сливочное 20 г

Масло растительное 2 ст. л.

Соль и черный перец (по вкусу)

Сушенный чеснок, паприка (по желанию)

Начнем с нее. В сковородку наливаем растительное масло, добавляем сливочное и обжариваем до мягкости нарезанный лук. Затем кладем тертую морковь, пассеруем еще пару минут. Добавляем фарш и жарим. Солим, перчим, добавляем специи. Последней отправляем нашинкованную капусту. Жарим все вместе на огне чуть выше среднего минут 7-8, пока капуста не станет мягкой, а лишняя жидкость не выпарится, отмечает Красилова Наталья в своем блоге «Food».

Пока начинка готовится, замешиваем тесто.

Для теста понадобится:

4 яйца

Соль 1/3 ч. л

Сахар 1 ч. л.

Кефир 220 мл.

Мука 7 ст. л. (+/-) 200 г

Сода 1/3 ч. л. или разрыхлитель 1 ч. л.

В миску разбиваем яйца, добавляем соли и сахара. Вливаем кефира и хорошо перемешиваем. Просеиваем туда же муку и соду. Тесто должно получиться негустым, легко стекающим с венчика. Количество муки можно немного скорректировать.

Вернемся к сковороде. Готовую начинку слегка собираем к центру и немного уплотняем. Заливаем ее тестом, разравнивая по всей поверхности. Накрываем крышкой и готовим на минимальном огне примерно 25 минут. Готовность проверяем по поверхности — она не должна липнуть.

Теперь переворачиваем пирог. Накройте сковородку листом бумаги для выпечки, сверху — плоской тарелкой, переверните все разом. Сверху пирог можно посыпать тертым сыром и зеленью. Держим под крышкой еще около пяти минут на среднем огне, чтобы сыр расплавился, а корочка зарумянилась.

Даже из маленького куска фарша можно приготовить вкусный ужин на всю семью. Например, испеките слоеный пирог, который готовится совсем не трудно, а ингредиенты всегда есть под рукой, писал «ГлагоL».