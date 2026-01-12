Завтрак по рецепту Коко Шанель

Габриэль (Коко) Шанель дожила до 87 лет, оставаясь стройной, энергичной и невероятно работоспособной. Секрет ее долголетия и бодрости был не только в генах, но и в железной дисциплине, особенно в том, что касалось утра. Завтрак она считала основой удачного дня и подходила к нему с особым вниманием.

Ее утренний ритуал был неизменен десятилетиями. Проснувшись, она первым делом выпивала стакан теплой воды с соком половины лимона. Этот прием, по слухам, она переняла у подруги-аристократки. Шанель верила, что так кожа дольше остается молодой. Современные исследования отчасти подтверждают мудрость этой привычки: вода с лимоном мягко запускает метаболизм и пищеварение. Кстати, такой ритуал подходит не всем. Например, воду с лимоном натощак нельзя людям с повышенной кислотностью желудка, поясняет канал INMYROOM.

После этого следовал сам завтрак. Она пила черный кофе. Только зерна высшего качества, приготовленные в турке, без грамма сахара, молока или сливок. «Кофе должен быть черным как дьявол, горячим как ад и сладким как поцелуй», — говорила она, но сама сладости в чашку не добавляла, считая, что сахар искажает вкус и вредит фигуре. В день она позволяла себе не больше двух чашек.

К кофе подавался свежий круассан, обязательно из любимой булочной. Шанель съедала его неспешно, разбирая на маленькие кусочки, без масла и джема. Черствую выпечку она не признавала вовсе, следуя принципу: лучше ничего, чем что-то посредственное. Завершал трапезу сезонный фрукт: клубника, персик, груша или апельсин. Она выбирала только спелые плоды, часто сама покупая их на рынке, и съедала не больше одного-двух, веря в правило «все хорошо в меру».

Кроме того, Шанель никогда не ела в спешке, уделяя трапезе минимум полчаса. Она завтракала в одиночестве, за безупречно сервированным столом, читая газеты и планируя день.

Речь только о цельнозерновых медленно сваренных кашах, а не о сладких растворимых хлопьях. Нужно помнить, что не всякий такой завтрак полезен, к тому же, только кашами вы проблему не решите — нужен комплексный подход в виде прогулок и отказа от вредной пищи.

По словам диетолога Игоря Ботоговского, хороший завтрак должен включать белки и полезные жиры. Возьмите за правило есть по утрам яйца, нежирный творог, натуральный йогурт без сахара или нежирное мясо. Дополните авокадо, горсткой орешков, куском цельнозернового хлеба или овощами.

Как писал «ГлагоL», на завтрак овсянка с медом является настоящей сахарной бомбой для поджелудочной железы. Эта каша заставляет инсулин резко скакать.