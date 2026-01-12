Кабачки «Особенные»: рецепт пикантной холодной закуски

Чтобы кабачки не залеживались на кухне, приготовьте потрясающую закуску по этому рецепту. «Особенные» кабачки готовятся легко, а вкус получается действительно особенным: чем дольше простоит в холодильнике, тем становится насыщеннее и интереснее.

Вот что понадобится:

2-3 кабачка (около 700 грамм);

3-4 столовые ложки лимонного сока (удобно брать готовый);

соль по вкусу (примерно чайная ложка);

чайная ложка сахара;

3 зубчика чеснока;

свежая зелень укропа и петрушки (по вкусу, можно заменить кинзой);

растительное масло для жарки.

Готовится все просто. Сначала моем кабачки. Если они молодые, кожуру можно не счищать. Режем их вдоль на пластинки. Солить их сейчас не нужно, чтобы они не пустили сок, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Разогреваем на сковородке масло и обжариваем пластинки с двух сторон до красивой золотистой корочки. На каждую сторону уходит примерно по полторы-две минуты.

Пока кабачки остывают, делаем заправку. В миску выливаем лимонный сок, добавляем мелко порубленную зелень, пропущенный через пресс или мелко порезанный чеснок, сахар и соль. Все тщательно перемешиваем.

Дальше собираем закуску. Берем контейнер, в котором она будет храниться, и выкладываем первый слой обжаренных кабачков. Слегка присаливаем их (если нужно) и поливаем приготовленной заправкой. Так повторяем слой за слоем, пока не закончатся все ингредиенты.

Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник. Уже через пару часов закуска пропитается и будет готова. Но поверьте, на второй или третий день она раскроется по-настоящему.

А еще кабачки можно нарезать кубиками, пробланшировать в кипятке, быстро охладить в ледяной воде, а затем отправить в морозилку. Это удобно тем, что не придется тратить время на их нарезку.