Проще простого: рецепт невероятно вкусных луковых оладий за 20 минут

Румяные, золотистые, с ароматом жареного лука — такие оладьи получаются пышными и нежными, почти как маленькие несладкие пирожные. На вкус они простые, но удивительно аппетитные: сочный лук в легком тесте, и хочется есть прямо со сковородки. При этом рецепт по-настоящему антикризисный: ингредиентов всего несколько, как в 90-е, когда готовили быстро, экономно и от души.

© Unsplash

Ингредиенты:

три средние луковицы;

три яйца;

три столовых ложки муки;

соль, сахар, перец;

растительное масло.

Лук нарезается мелкими кубиками, присыпается щепоткой сахара, перца и соли, чтобы пустил сок, и оставляется на пять минут. К луку добавляют яйцо и ложку муки на каждую луковицу. Можно немного уменьшить количество яиц — оладьи будут выше и немного плотнее, но вкус не пострадает. Тесто оставляют на десять минут, затем жарят на разогретой сковороде на умеренном огне, под крышкой, чтобы лук прожарился, а оладьи не подгорели.

В итоге получаются ароматные, золотистые, невероятно аппетитные оладушки. Все просто, быстро и вкусно, а дома сказали, что их нужно жарить целыми горами — настолько хороши.

В «ГлагоLе» делились двумя рецептами оладий — традиционными с кабачками и сладкими с яблоками — и советами, как сделать их румяными, воздушными и чтобы не оседали: используйте продукты комнатной температуры, правильно выбирайте разрыхлитель и дайте тесту настояться перед жаркой.