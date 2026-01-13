Создан рецепт идеальной пенки для капучино

Студенты НовГУ из Политехнического и Химико-технологического институтов представили инновационное решение для кофейной индустрии. В ходе исследования им удалось вывести рецепт создания идеальной молочной пены для капучино — максимально устойчивой и безопасной. Работа включала глубокий анализ физико-химических свойств продукта. Руководила проектом доцент кафедры биологии и биоинформатики Марина Коновалова.

© Naukatv.ru

Модицификация молока

Как подчеркивают авторы работы, капучино прочно удерживает статус одного из самых любимых кофейных напитков в России, а его главным украшением служит воздушная молочная пенка. Именно ее недолговечность представляет собой ключевую проблему: уже через 10–15 минут после приготовления пена оседает, и напиток теряет визуальную привлекательность. Целью студенческого проекта НовГУ стала не просто систематизация факторов, влияющих на стабильность пены, но и разработка доступного рецепта. Этот рецепт призван радикально увеличить «время жизни» пены, сохранив при этом безупречные вкусовые качества и абсолютную безопасность для потребителя.

Исследование стартовало с фундаментального этапа, в рамках которого ученые провели структурный анализ молока. Была рассмотрена его классическая модель — дисперсная система, где в водной среде распределены мицеллы белка казеина и эмульгированные жировые глобулы. Затем фокус сместился на детальное изучение трех взаимосвязанных аспектов: биологического (функции защитных белков и липидных мембран), химического (молекулярные взаимодействия в системе) и физического (баланс сил, определяющих поведение жидких пленок: поверхностное натяжение, дренаж и эффект Марангони). Этот комплексный анализ позволил выдвинуть ключевую гипотезу: для достижения сверхустойчивости пены необходимо не только оптимизировать естественные параметры молока, но и осуществлять целенаправленную модификацию его состава.

«Мы исходили из того, что даже безупречная техника взбивания наталкивается на физико-химический "потолок" стабильности натурального молока, — пояснила студентка Политехнического института НовГУ Дарья Трошкова. — Первые же эксперименты подтвердили закономерность: максимальную устойчивость пенка демонстрирует при высокой температуре (до 60°C) и пониженной жирности. Однако этот выигрыш исчислялся минутами, а наша цель измерялась десятками минут или даже часами. Решение мы нашли в целенаправленном управлении реологией и динамикой поверхностных пленок».

Новые добавки

На втором, практическом этапе, исследователи приступили к созданию рецептуры модифицированного молока. Методом систематического подбора была определена оптимальная композиция на одну порцию объемом 200 миллилитров: один грамм гидроксипропилметилцеллюлозы, также известной как пищевая добавка E464, и всего 50 миллиграммов экстракта коры мыльного дерева, то есть сапонинов квиллайи, маркируемых кодом E999.

Ключевая роль гидроксипропилметилцеллюлозы — производного целлюлозы — заключается в резком увеличении вязкости системы и формировании термообратимого геля при нагреве. Этот гель практически полностью останавливает процесс дренажа, то есть стекания жидкости в пенной структуре. В свою очередь, сапонины выступают мощными природными поверхностно-активными веществами. Они интенсифицируют так называемый эффект Марангони, заставляющий жидкость самостоятельно перетекать и укреплять самые тонкие участки пленок между пузырьками, что эффективно предотвращает их слияние и разрушение.

«Наше решение — в эффекте синергии, — объяснила студентка Химико-технологического института НовГУ Полина Куликова. — Гидроксипропилметилцеллюлоза формирует структурный каркас, наподобие строительных лесов, который физически сдерживает разрушение пены. А сапонины дарят ей динамическую упругость, позволяя выдерживать внешние воздействия, такие как удары или деформации. Мы тестировали и альтернативные стабилизаторы — например, различные камеди и каррагинан. Однако именно эта комбинация обеспечила идеальный баланс долговечности, безопасности и нейтральных органолептических свойств, не влияющих на вкус. И что критически важно, все входящие в рецепт компоненты официально разрешены для использования в пищевой промышленности».

В результате множества экспериментальных циклов была выведена оптимальная формула: на каждые 200 миллилитров высокобелкового молока с содержанием белка от 3,2% до 3,5% и жирностью 3,5% требуется один грамм гидроксипропилметилцеллюлозы и 50 миллиграммов экстракта квиллайи.

Процесс приготовления

Технологический процесс состоит из двух ключевых этапов. Сначала пищевые добавки вносят в охлажденное молоко с температурой от 2 до 4 градусов и тщательно перемешивают погружным блендером до состояния однородного гладкого коктейля. Затем полученную смесь взбивают паром, строго контролируя нагрев. Критически важно достичь целевого диапазона от 60 до 62 градусов, поскольку именно при этой температуре происходит активация загустителя и оптимальное изменение структуры молочных белков, что в итоге и рождает идеальную пену.

«Температура выступает ключевым триггером всего процесса, — подчеркнула Полина Куликова. — Нехватка даже одного градуса — и гелевая структура не сформируется должным образом. А перегрев всего на пять градусов приведет к избыточной денатурации белков, что сделает текстуру пены грубой и рыхлой. Чтобы исключить ошибки, мы разработали точный алгоритм: первые пять секунд следует проводить аэрацию, удерживая наконечник у поверхности, а затем погрузить его глубже, создавая устойчивый вихрь до момента, когда термометр подаст сигнал о достижении нужной температуры. Такой подход делает технологию абсолютно воспроизводимой, доступной даже для новичка».

Контрольный образец, приготовленный из обычного молока, терял половину объема пены всего за семь-девять минут, в то время как модифицированный капучино демонстрировал аналогичные потери лишь спустя 58-65 минут. Полное разрушение структуры в классическом напитке наступало через 18-22 минуты, тогда как экспериментальный образец сохранял четкую границу между пеной и жидкостью свыше полутора часов.

При этом вкусовые качества напитка практически не пострадали. Дегустаторы отметили лишь легкий, едва уловимый травянистый оттенок, обусловленный присутствием сапонинов, и новую, более плотную и кремовую текстуру. Пена таяла во рту, не оставляя послевкусия жирности или неприятной тягучести.