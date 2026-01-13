Как правильно хранить продукты в морозильной камере?

Роспотребнадзор напомнил россиянам основные правила заморозки и хранения продуктов в морозильной камере, чтобы сохранить их качество, безопасность и вкус.

Замораживание – один из самых удобных способов продлить срок годности овощей, фруктов, мяса и полуфабрикатов. Однако, чтобы продукты не потеряли свои свойства, важно соблюдать рекомендации по подготовке, упаковке и температурному режиму. Об этом напоминает Роспотребнадзор.

Сроки хранения в морозильной камере зависят от типа продукта. Так, хлеб можно хранить до 1 месяца, овощи – до года, фрукты – от 8 до 12 месяцев. Рыба сохраняется от 3 до 6 месяцев (нежирные сорта дольше, чем жирные), мясо – от 2 до 9 месяцев в зависимости от вида: свинина – до 2 месяцев, говядина – до 9, фарш и баранина –до 3. Курица и индейка пригодны к употреблению в течение 3 месяцев. Приготовленные бобовые (фасоль, чечевица, нут) можно замораживать на срок до 3 месяцев.

Перед заморозкой большинство овощей (цветная капуста, брокколи, кабачки, баклажаны и др.) рекомендуется бланшировать. Продукты с высоким содержанием воды, такие как салат, огурцы и свежие помидоры, лучше не замораживать целиком, но перетёртые помидоры подойдут для заморозки. Фрукты желательно нарезать: у яблок и груш удаляют сердцевину, бананы – очищают от кожуры, а ягоды и виноград можно замораживать целиком.

Особое внимание следует уделить упаковке. Для сохранения качества продукты нужно герметично упаковывать. Оптимальный вариант – вакуумная упаковка. При её отсутствии подойдут пакеты или контейнеры, особенно для мяса и птицы, даже если они уже упакованы производителем.

Температура в морозильной камере должна быть не выше –18 °C. Если холодильник часто открывается или не поддерживает стабильную температуру, его лучше использовать только для краткосрочного хранения. Для длительного – предпочтительнее отдельная морозильная камера.

Размороженные в холодильнике продукты можно повторно заморозить, хотя их качество может немного снизиться. Повторной заморозке также подлежат приготовленные блюда, ранее бывшие в замороженном виде. Если предварительно приготовленные продукты размораживаются в холодильнике, оставшуюся часть можно заморозить. Не рекомендуется замораживать продукты, которые находились вне холодильника более 2 часов.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить питательную ценность и безопасность продуктов при длительном хранении.