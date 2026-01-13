Что приготовить на Старый Новый год: три пошаговых рецепта десертов

Что приготовить на Старый Новый год: 3 пошаговых рецепта десертов
Праздничные блюда от кондитера.
«Мандарины и ассорти из фруктов давно стали неизменным зимним атрибутом. Но вместе с Красной Огненной Лошадью приходит тренд сладкой ностальгии: на стол возвращаются культовые сладости из детства. Выбрал для вас три классических рецепта, которые легко повторить дома, а результат точно порадует гостей», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.
Три рецепта десертов
Графские развалины: воздушная классика
Десерт, который играет на контрасте: рассыпчатое безе встречается с бархатистым сливочно-сметанным кремом. Для приготовления понадобится кондитерский мешок или ложка для формирования безе, а также пергамент.
- КБЖУ на 100 г.
- Калории: ~ 343 ккал.
- Белки: 3,8 г.
- Жиры: 22,2 г.
- Углеводы: 33 г.
Ингредиенты
Для безе:
- яичные белки — 120 г;
- сахар — 240 г;
- лимонный сок — 5 мл;
- кукурузный крахмал — 10 г.
Для крема:
- сметана 25-30-процентной жирности — 400 г;
- сливки 33-процентной жирности — 150 мл;
- сахарная пудра — 80-100 г;
- ванилин — по вкусу.
Для наполнения и декора:
- орехи (идеально грецкие) — 100 г;
- шоколад (горький) — 70 г;
- сливки 33-процентной жирности — 50 мл.
Способ приготовления
Меренга
- Белки взбейте до мягких пиков.
- Не останавливая миксер, тонкой струйкой всыпайте сахар. Продолжайте, пока масса не станет плотной и глянцевой.
- Добавьте крахмал и сок лимона, аккуратно перемешайте лопаткой.
- Разогрейте духовку до 100-110°C.
- На пергаменте сформируйте из получившейся заготовки небольшие «горки» диаметром 3-4 см.
- Сушите около двух часов, слегка приоткрыв дверцу.
Важно: готовые меренги должны быть полностью сухими.
Крем
- Взбивайте холодные сливки, пока на поверхности не появятся мягкие, но устойчивые волны.
- Добавьте сметану, сахарную пудру, ванилин и доведите массу до плотной консистенции.
- Уберите в холодильник на 15 минут.
Собираем десерт
- На любимое праздничное блюдо нанесите немного крема.
- Выложите слой меренг, смажьте кремом и посыпьте измельчёнными орехами.
- Так чередуйте слои меренг и крема, формируя горку, пока ингредиенты не закончатся.
- Для финального вкусного аккорда растопите шоколад со сливками и полейте сверху.
- Уберите в холодильник минимум на три часа для пропитки.
Совет: торт лучше подавать хорошо охлаждённым, дополнительно украсив целыми половинками орехов или тёртым шоколадом.
Птичье молоко: лёгкое суфле с шоколадной нотой
Легендарный торт, знаменитый своим тающим суфле, которое держит форму благодаря агар-агару — натуральному загустителю из водорослей. Оно получается одновременно устойчивым и тающим во рту. Приготовьтесь работать быстро — застывает почти мгновенно.
- КБЖУ на 100 г.
- Калории: ~ 368 ккал.
- Белки: 4,4 г.
- Жиры: 21,2 г.
- Углеводы: 40,5.
Ингредиенты
Для основы:
- яйцо куриное — 60 г;
- сахар — 40 г;
- мука — 40 г;
- какао-порошок — 10 г.
Для суфле:
- яичные белки — 120 г;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло (мягкое) — 150 г;
- сгущённое молоко — 150 г;
- агар-агар — 6 г;
- вода — 120 мл;
- ванилин — по вкусу.
Для глазури:
- шоколад (тёмный) — 120 г;
- сливочное масло — 40 г.
Совет: чтобы суфле идеально легло на основу и не рассыпалось при нарезке, важно использовать разъёмную форму (кольцо).
Способ приготовления
Основа
- Яйцо с сахаром взбейте до пышной пены.
- Просейте муку с какао-порошком и аккуратно вмешайте в яичную массу.
- Выпекайте в форме 18-20 см при 180°C 10-12 минут.
- Полностью остудите.
Суфле
- Смешайте масло и сгущёнку до однородности при помощи миксера.
- Агар замочите в воде на 15 минут. Далее добавьте сахар и доведите до кипения. Варите две минуты на слабом огне, постоянно помешивая.
- Взбейте белки, в процессе постепенно вливая горячий сироп из агар-агара. Доведите до состояния плотной массы.
- Быстро, пока масса не застыла, частями вмешайте в неё масляно-сгущённую смесь.
- Выложите суфле на остывший корж в форму и разровняйте. Обязательно уберите в холодильник до полного застывания (около часа).
Глазурь
- Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.
- Полейте торт и разровняйте.
- Дайте полностью застыть в холодильнике не менее трёх часов.
Совет: вкус торта раскроется максимально, если перед подачей дать ему немного постоять при комнатной температуре, а затем – нарезать острым ножом, смоченным в горячей воде.
Торт «Черепаха»: вкусный конструктор из печенья и крема
Не торт, а настоящее кулинарное приключение. Его не пекут цельным коржом, а собирают, как конструктор, из мягких бисквитных лепёшек и нежной сметанной намазки. Процесс так увлекает, что к нему с радостью подключаются даже маленькие помощники.
- КБЖУ на 100 г.
- Калории: ~ 178 ккал.
- Белки: 3,6 г.
- Жиры: 6,9 г.
- Углеводы: 25,7 г.
Ингредиенты
Для лепёшек:
- яйцо куриное — 4 шт., или 240 г;
- сахар — 120 г;
- мука — 140 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- ванилин — по вкусу.
Для крема:
- сметана 25-30-процентной жирности — 500 г;
- сливки 33-процентной жирности — 200 мл;
- сахарная пудра — 100 г.
Для украшения можно использовать какао-порошок, шоколадную глазурь или орехи.
Способ приготовления
Лепёшки
- Яйца с сахаром взбейте миксером до очень пышной светлой массы (около пяти-семи минут).
- Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную смесь лопаткой до однородности.
- При помощи ложки выкладывайте получившееся тесто небольшими порциями (кружками 5-7 см) на противень с пергаментом.
- Выпекайте при 180°C 8-10 минут до лёгкого румянца. Остудите.
Важно: лепёшки должны оставаться мягкими!
Крем
- Холодные сливки взбейте до густой воздушной консистенции.
- Добавьте сметану и сахарную пудру, продолжайте взбивать до плотной текстуры.
- Собираем черепашку
- На сервировочную тарелку нанесите небольшой слой крема.
- Каждую лепёшку тоже окунайте в крем и выкладывайте, формируя полусферу-панцирь.
- Из нескольких лепёшек сделайте голову и лапки.
- Сверху обмажьте оставшимся кремом, чтобы сгладить неровности.
- Украсьте, придавая изделию вид черепахи: посыпьте какао, сделайте глаза из орехов или полейте растопленным шоколадом.
- Перед подачей дайте торту настояться в холодильнике не менее шести часов.
- Нарежьте на порционные кусочки.
Дополнительно украсить сладкую черепаху можно взбитыми сливками или ягодным соусом.
Выбирая угощения для праздника, мы часто ищем что-то особенное. Эти рецепты — не просто еда, а часть семейной истории. Они возвращают нас в детство, создают ту самую тёплую атмосферу, которую мы так ценим в праздники. Их приготовление становится маленьким чудом, которое можно совершить вместе с близкими.