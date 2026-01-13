Что приготовить на Старый Новый год: три пошаговых рецепта десертов

Праздничные блюда от кондитера.

«Мандарины и ассорти из фруктов давно стали неизменным зимним атрибутом. Но вместе с Красной Огненной Лошадью приходит тренд сладкой ностальгии: на стол возвращаются культовые сладости из детства. Выбрал для вас три классических рецепта, которые легко повторить дома, а результат точно порадует гостей», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.

Три рецепта десертов

Графские развалины: воздушная классика

Десерт, который играет на контрасте: рассыпчатое безе встречается с бархатистым сливочно-сметанным кремом. Для приготовления понадобится кондитерский мешок или ложка для формирования безе, а также пергамент.

КБЖУ на 100 г.

Калории: ~ 343 ккал.

Белки: 3,8 г.

Жиры: 22,2 г.

Углеводы: 33 г.

Ингредиенты

Для безе:

яичные белки — 120 г;

сахар — 240 г;

лимонный сок — 5 мл;

кукурузный крахмал — 10 г.

Для крема:

сметана 25-30-процентной жирности — 400 г;

сливки 33-процентной жирности — 150 мл;

сахарная пудра — 80-100 г;

ванилин — по вкусу.

Для наполнения и декора:

орехи (идеально грецкие) — 100 г;

шоколад (горький) — 70 г;

сливки 33-процентной жирности — 50 мл.

Способ приготовления

Меренга

Белки взбейте до мягких пиков. Не останавливая миксер, тонкой струйкой всыпайте сахар. Продолжайте, пока масса не станет плотной и глянцевой. Добавьте крахмал и сок лимона, аккуратно перемешайте лопаткой. Разогрейте духовку до 100-110°C. На пергаменте сформируйте из получившейся заготовки небольшие «горки» диаметром 3-4 см. Сушите около двух часов, слегка приоткрыв дверцу.

Важно: готовые меренги должны быть полностью сухими.

Крем

Взбивайте холодные сливки, пока на поверхности не появятся мягкие, но устойчивые волны. Добавьте сметану, сахарную пудру, ванилин и доведите массу до плотной консистенции. Уберите в холодильник на 15 минут.

Собираем десерт

На любимое праздничное блюдо нанесите немного крема. Выложите слой меренг, смажьте кремом и посыпьте измельчёнными орехами. Так чередуйте слои меренг и крема, формируя горку, пока ингредиенты не закончатся. Для финального вкусного аккорда растопите шоколад со сливками и полейте сверху. Уберите в холодильник минимум на три часа для пропитки.

Совет: торт лучше подавать хорошо охлаждённым, дополнительно украсив целыми половинками орехов или тёртым шоколадом.

Птичье молоко: лёгкое суфле с шоколадной нотой

Легендарный торт, знаменитый своим тающим суфле, которое держит форму благодаря агар-агару — натуральному загустителю из водорослей. Оно получается одновременно устойчивым и тающим во рту. Приготовьтесь работать быстро — застывает почти мгновенно.

КБЖУ на 100 г.

Калории: ~ 368 ккал.

Белки: 4,4 г.

Жиры: 21,2 г.

Углеводы: 40,5.

Ингредиенты

Для основы:

яйцо куриное — 60 г;

сахар — 40 г;

мука — 40 г;

какао-порошок — 10 г.

Для суфле:

яичные белки — 120 г;

сахар — 200 г;

сливочное масло (мягкое) — 150 г;

сгущённое молоко — 150 г;

агар-агар — 6 г;

вода — 120 мл;

ванилин — по вкусу.

Для глазури:

шоколад (тёмный) — 120 г;

сливочное масло — 40 г.

Совет: чтобы суфле идеально легло на основу и не рассыпалось при нарезке, важно использовать разъёмную форму (кольцо).

Способ приготовления

Основа

Яйцо с сахаром взбейте до пышной пены. Просейте муку с какао-порошком и аккуратно вмешайте в яичную массу. Выпекайте в форме 18-20 см при 180°C 10-12 минут. Полностью остудите.

Суфле

Смешайте масло и сгущёнку до однородности при помощи миксера. Агар замочите в воде на 15 минут. Далее добавьте сахар и доведите до кипения. Варите две минуты на слабом огне, постоянно помешивая. Взбейте белки, в процессе постепенно вливая горячий сироп из агар-агара. Доведите до состояния плотной массы. Быстро, пока масса не застыла, частями вмешайте в неё масляно-сгущённую смесь. Выложите суфле на остывший корж в форму и разровняйте. Обязательно уберите в холодильник до полного застывания (около часа).

Глазурь

Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке. Полейте торт и разровняйте. Дайте полностью застыть в холодильнике не менее трёх часов.

Совет: вкус торта раскроется максимально, если перед подачей дать ему немного постоять при комнатной температуре, а затем – нарезать острым ножом, смоченным в горячей воде.

Торт «Черепаха»: вкусный конструктор из печенья и крема

Не торт, а настоящее кулинарное приключение. Его не пекут цельным коржом, а собирают, как конструктор, из мягких бисквитных лепёшек и нежной сметанной намазки. Процесс так увлекает, что к нему с радостью подключаются даже маленькие помощники.

КБЖУ на 100 г.

Калории: ~ 178 ккал.

Белки: 3,6 г.

Жиры: 6,9 г.

Углеводы: 25,7 г.

Ингредиенты

Для лепёшек:

яйцо куриное — 4 шт., или 240 г;

сахар — 120 г;

мука — 140 г;

разрыхлитель — 5 г;

ванилин — по вкусу.

Для крема:

сметана 25-30-процентной жирности — 500 г;

сливки 33-процентной жирности — 200 мл;

сахарная пудра — 100 г.

Для украшения можно использовать какао-порошок, шоколадную глазурь или орехи.

Способ приготовления

Лепёшки

Яйца с сахаром взбейте миксером до очень пышной светлой массы (около пяти-семи минут). Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную смесь лопаткой до однородности. При помощи ложки выкладывайте получившееся тесто небольшими порциями (кружками 5-7 см) на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C 8-10 минут до лёгкого румянца. Остудите.

Важно: лепёшки должны оставаться мягкими!

Крем

Холодные сливки взбейте до густой воздушной консистенции. Добавьте сметану и сахарную пудру, продолжайте взбивать до плотной текстуры. Собираем черепашку На сервировочную тарелку нанесите небольшой слой крема. Каждую лепёшку тоже окунайте в крем и выкладывайте, формируя полусферу-панцирь. Из нескольких лепёшек сделайте голову и лапки. Сверху обмажьте оставшимся кремом, чтобы сгладить неровности. Украсьте, придавая изделию вид черепахи: посыпьте какао, сделайте глаза из орехов или полейте растопленным шоколадом. Перед подачей дайте торту настояться в холодильнике не менее шести часов. Нарежьте на порционные кусочки.

Дополнительно украсить сладкую черепаху можно взбитыми сливками или ягодным соусом.

Выбирая угощения для праздника, мы часто ищем что-то особенное. Эти рецепты — не просто еда, а часть семейной истории. Они возвращают нас в детство, создают ту самую тёплую атмосферу, которую мы так ценим в праздники. Их приготовление становится маленьким чудом, которое можно совершить вместе с близкими.